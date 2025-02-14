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卓韓見面 韓國瑜將邀各黨團協商總預算 在野批賴拒和解

台灣新聞組／台北14日電
行政院長卓榮泰（左）13日與立法院長韓國瑜（右）見面商討總預算案。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰（左）13日與立法院長韓國瑜（右）見面商討總預算案。（本報資料照片）

中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話，呼籲立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，擬定解決之道。立法院晚間發布新聞稿指出，院長辦公室收到民進黨團來函，韓院長將盡速邀集各黨團，針對中央政府總預算後續相關處理事宜，召開協商。

賴總統日前召集五院會商，韓國瑜承諾周末前送出總預算案，並希望行政院別提出覆議，以追加總預算案作為解套方式；但卓揆則希望總預算送出前，先行透過朝野協商來解決。行政院發言人李慧芝昨傍晚透露，行政院長卓榮泰昨中午與立法院長韓國瑜會面商討總預算議題，對於賴總統呼籲，希望總預算案在送出立法院前能舉行朝野協商，找到妥適解方的立場，卓、韓兩人都有相同想法，也同意朝此方向進行。

行政院主計總處昨也盤點12項難以透過追加減預算解決的窒礙難行之處，首個窒礙難行之處為，刪減總數未宣讀，數字兜不攏」，依宣讀內容計算刪減2076億元，但主計總處計算僅刪減1439億元，造成審查後歲出數額混亂有爭議。另外卓榮泰也要求各部會針對凍結預算準備資料，盼立法院1個月內解凍。

總統府昨稱，為因應立法院審議今年度預算刪凍結果，2月15日起暫停每月假日參觀活動暫停，平日參觀仍照常。國民黨立委賴士葆批評，此舉突顯賴總統根本不願與在野和解，繼續拿預算刪減當作大罷免柴火。由此可見，當初賴清德邀請立法院長韓國瑜去參加五院的協調會，是道地的鴻門宴。

此外，內政部國土管理署稱，若預算案未如期解凍，租屋補貼預估11月用罄。民眾黨立法院黨團昨批評，業務費經刪減還有411.9億，扣掉租金補貼也有近40億，況且凍結非刪除，政府竟當詐團散播謠言，犧牲弱勢租屋族權益，將居住正義淪為攻擊在野黨與恐嚇弱勢租屋族的工具。

預算 韓國瑜 卓榮泰

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