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新聞眼／民進黨爭權奪利 比人民身家性命重要？

記者 王千豪
國民黨團書記長王鴻薇指大罷免恐將動用政院第二預備金。（記者林伯東／攝影）
國民黨團書記長王鴻薇指大罷免恐將動用政院第二預備金。（記者林伯東／攝影）

罷免暴風襲來，目前已有34位國民黨立委第一階段罷免倡議書被送至中選會，距離民進黨立院黨團總召柯建銘的「全罷」已經不遠了。然而，這場大罷免不僅加劇朝野衝突，讓台灣陷入內耗，更可能因動用第二預備金，排擠到人民的救命錢，民進黨對得起人民嗎？

國民黨立院黨團昨天舉行記者會，書記長王鴻薇指出，倘若這次罷免41席國民黨立委，最後都會進入投票階段，以基隆市去年罷免市長選舉為例，一次須花費3000萬元(台幣，下同，約91萬9390美元)，41席將花費12億元。但中選會今年度未編列罷免投票相關預算，若部會有臨時性需求，最後一定會動用到行政院第二預備金。

第二預備金向來被視為救命錢，應付政府緊急性支出，儘管今年度行政院編列了80億元，但如果41席通通成案，等於第二預備金立刻少掉12億元，未來若發生緊急狀況時，政府要如何救災亦或是安置災民，還是對於民進黨而言，爭權奪利比人民的身家性命還要重要？

攤開去年度第二預備金的使用情況，22億元用於補助農業天然災害、10億元用於辦理振興花蓮震後觀光、1億5000餘元用於補助地方消防人員因公傷亡慰問金、1億2400多萬用於太魯閣國家公園搶災復原工程。

從去年使用狀況可以得知，第二預備金和人民的生命財產安全息息相關，若今年要一口氣浪費掉十多億的救命錢在罷免選舉上，這叫一般老百姓情何以堪？執政黨應該要正視雙少數的事實，而不是選輸就想翻桌，讓台灣陷入永無止盡的紛擾中，否則人民將唾棄用救命錢行「惡罷」之實的政黨。

罷免 國民黨 民進黨

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