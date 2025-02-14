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藍委：大罷免花12億恐動用救命錢 徐巧芯：曹興誠應出錢

台灣新聞組／台北14日電
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國民黨立院黨團14日舉行「惡罷燒錢12億 全民買單吞惡果」記者會，國民黨立委王鴻薇（右）與徐巧芯（左）出席。(記者林伯東／攝影)
國民黨立院黨團14日舉行「惡罷燒錢12億 全民買單吞惡果」記者會，國民黨立委王鴻薇（右）與徐巧芯（左）出席。(記者林伯東／攝影)

全台掀起大罷免潮，國民黨團書記長王鴻薇昨日開記者會質疑，大罷免恐耗費公帑12億元(台幣，下同，約3671萬8032美元)，且中選會無編列相關預算，屆時恐將動用行政院第二預備金，形同拿人民救命錢來舉辦罷免活動，如此人民可以接受嗎？中選會昨表示不回應假設性問題。

面對藍委質疑，中選會表示，選務機關依法辦理選務，至今相關收案依法進入第一階段提議程序，尚未有案件進入二階連署，對於假設性問題不予以評論或回應，以維選務中立、選務不語的立場，不過選務機關皆會依法辦理。

罷免行動在全台各地遍地開花，王鴻薇昨日開記者會質疑，罷免選舉所費不貲，依去年基隆市長罷免案的經驗來看，一場罷免約花費3000萬元，民進黨鎖定41席國民黨區域立委，估計將花12億元。但中選會無編列相關預算，最後一定動用行政院二備金，但第二預備金是救命錢，應用於政府緊急支出，不是給執政黨拿來罷免鬥爭用的。

徐巧芯質疑，民進黨、側翼這麼愛罷免，為什麼不拿自己的錢出來？聯電創辦人曹興誠不是很有錢嗎？12億對曹而言應該是小小費用，這麼愛罷免為什麼不自己出？

罷免團體仍持續送件，公民團體昨赴中選會遞交國民黨苗栗立委邱鎮軍和無黨籍立委陳超明，以及民進黨高雄立委許智傑和黃捷的第一階段罷免提議書。據中選會統計，截至昨日收到的罷免案件數為54案，51案為立委、1案為縣市長，2案為縣市議員。中選會指出，罷免案件既已經進入處理程序，依法辦理，不予評論或回應。

苗栗立委陳超明、邱鎮軍罷免案，因罷免領銜人承受壓力退出罷免行動後引發關注，昨日高齡90歲的國寶級作家李喬同意擔任領銜人。邱鎮軍回擊，「民進黨專搞鬥爭，無視苗栗人民需求。」

陳超明也質疑，「25%罷免57%，這樣合理嗎？」他相信苗栗人自有評斷。

藍營鎖定綠委反制，罷免許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」昨備齊各3500份、共10箱提議書，至中選會交件。黃捷表示，這次大罷免中，她是唯一被相同人馬罷免兩次的人，尊重公民表達意見權利。許智傑則說，尊重民團表達權力，罷免案是對他的檢驗，他會端出政績正面迎戰。

另外，民間團體發起罷免基隆國民黨立委林沛祥，國民黨基隆市黨部昨成立「反制罷免行動中心」，開首次籌備會，將催出反罷免林沛祥的能量，並將設連署站發動罷免民進黨議員反制，初步目標鎖定民進黨議員張之豪。

對於藍營青年發起罷免民進黨台北市立委吳思瑤與吳沛憶，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨受訪時表示，現在提案罷免雙吳是由青年發動，不是市黨部要求，但她評估雙吳被罷免成功機率「蠻大的」。

罷免 民進黨 國民黨

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