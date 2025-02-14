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藍質疑3年超徵稅收1.3兆 僅還債0.39兆 錢去哪了?

台灣新聞組／台北14日電
去年超徵稅收，財政部表示應優先減債，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，財政部沒有提出任何減債計畫。（記者屈彥辰／攝影）
去年超徵稅收，財政部表示應優先減債，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，財政部沒有提出任何減債計畫。（記者屈彥辰／攝影）

國民黨立院黨團主張普發全民1萬元(台幣，下同，約306美元)，不過財政部認為應優先用於還債。國民黨團書記長王鴻薇昨天攤開數據質疑，2021至2023年超徵稅收總額，達1.3兆，但3年來僅還債3960億元，其餘錢到哪裡了？財政部昨日回應，這3個年度共減少舉債3845億元，並執行債務還本合計3960億元。

對於國民黨團主張還錢於民，行政院發言人李慧芝昨說，感謝全國人民與政府大家一整年的努力，加上景氣非常好，稅收才會超出預期，但最終的歲計賸餘數字，還有待審計部決算報告，使用上也要按照公共債務法、預算法相關規定。

她表示，希望行政院與立法院間有好的協商機制，也希望大家彼此可以互相尊重與溝通。

對於藍委質疑，財政部指出，兩者數據巨額落差，是因為未考量該年度減少舉借及累計至歲計賸餘等因素。另近年配合國家基礎建設及因應地緣政治風險，維護國家安全及因應肺炎疫情等需要。

財政部表示，其中新式戰機採購、肺炎紓困特別預算及疫後強化經濟與社會韌性，及全民共享經濟成果特別預算分別移用歲計賸餘150億元、300億元及3799億元。

對於國民黨立委提議還錢於民，新北市長侯友宜昨受訪說，這幾年可看到政府都是超徵稅收，應「取之於民，用之於民」，尤其現在受到通膨影響，人民生活痛苦指數很高，觀光、經濟都非常不好，中央如何處理超徵稅收這些錢，能夠為全台人民帶來有感幸福，他都會支持。

民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，國民黨團指的去年全國超徵稅收是5283億元，這包含了地方政府超徵802億元，且當中724億元是法規要求的法定用途，非所有都是中央政府的超徵。

她說，稅收超出預期不是最終財政剩餘數，真正剩餘數必須經過決算，呼籲國民黨不要拿不精確數字來帶風向。

王鴻薇強調，2023年前行政院長蘇貞昌說，因稅收超徵，當時的蔡政府全民普發6000元，前總統蔡英文能做，為什麼賴清德總統不能做？行政院前院長蘇貞昌能做，為什麼行政院長卓榮泰不能做？難道賴總統特別吝嗇嗎？

國民黨 財政部 預算

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