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喊停大罷免 朱立倫籲賴清德用智慧放下屠刀 以免社會對立

記者鄭媁／台北13日電
國民黨主席朱立倫12日引用佛語「放下屠刀，立地成佛」，提醒賴總統應讓全民安居樂業。（記者林澔一／攝影）
國民黨主席朱立倫12日引用佛語「放下屠刀，立地成佛」，提醒賴總統應讓全民安居樂業。（記者林澔一／攝影）

立法院長韓國瑜盼賴清德總統呼籲停止大罷免，賴總統引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。國民黨主席朱立倫昨天說，也希望賴總統要想一想佛語中的「放下屠刀，立地成佛」，用智慧就能放下屠刀，才能讓全民安居樂業，和諧合作。

朱立倫昨天在國民黨中常會表示，遺憾今年在歡樂過新年之際，民進黨發動全國大罷免，以仇恨出發，造成社會對立，他到各地團拜，都聽到希望民進黨能夠轉念「放下屠刀」的聲音。

朱立倫說，看到賴總統召集五院，不管是茶敘或談國是，這都是好事；賴總統強調因果，也希望賴總統想一想佛經當中的「放下屠刀，立地成佛」，用智慧就能放下屠刀，呼籲大家共同團結，全民能夠安居樂業、和諧、相互合作，才是台灣之福。

立法院日前處理行政院針對選罷法修法所提覆議，藍白挾人數優勢否決。國民黨表示，民調顯示，逾六成民眾不支持大規模罷免，但民進黨仍堅持推動，甚至煽動社會對立，將罷免變成政黨鬥爭的工具；民進黨的行為不僅與民意背道而馳，也讓人民付出不必要的高額代價。

國民黨表示，民進黨無視民意，推動一場充滿爭議的大罷免，將耗費巨額公帑。回顧基隆市長罷免案已花費3000萬元台幣（約91億美元），若全面發動，全台將燒掉超過12億台幣納稅錢，這筆錢本可用於提升教育、改善醫療或推動社會福利，卻可能被浪費在毫無實質意義的政治鬥爭上。

罷免 民進黨 國民黨

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