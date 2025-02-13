去年超徵稅收5283億 藍推還稅於民普發現金1萬元

國民黨立院黨團12日宣布新會期將推動「還錢於民2.0」，每人普發現金1萬元台幣，列為重大民生提案之一。（記者胡經周／攝影）

財政部日前公布去年超徵稅收5283億元（台幣，下同，約160.7億美元），創歷史新高。國民黨 立法院黨團昨天宣布推動「還錢於民2.0」，全民普發現金1萬元，並列新會期重大法案。

國民黨主席朱立倫 昨天在中常會呼應國民黨團主張表示，政府超徵的稅收，都是從民眾口袋裡多拿來的錢，國民黨希望部分還稅於民，達到全民共享超收稅收的成果。

國民黨立委賴士葆昨天表示，本會期若能擔任立院財政委員會召委，將盡速排審預算 法修法，讓普發現金法制化，力拚4月底之前完成修法；綠白兩黨立委均認為相關法案可以討論。

朱立倫強調，每人發放1萬元，金額只占政府超收的四成，比率真的很少，希望未來每年政府超收稅額都可以部分全民共享，還稅於民。

政府徵收稅賦情況較原預期佳時，「還錢於民」非台灣首創，南韓、新加坡皆有前例，台灣於2023年蔡英文政府執政時，在朝野共識下普發現金6000元。

針對國民黨團的主張，行政院發言人李慧芝回應表示，感謝全體國人和政府一起努力，根據財政部統計，去年的稅收高出預算數，但歲計賸餘的情況，還有待審計部決算報告；目前行政與立法兩院更重要的應是處理總預算案，行政院長卓榮泰也持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。

國民黨團總召傅崐萁表示，這會期會把稅收超徵全民共享、還錢於民，每人普發1萬元，作為重大民生提案之一；以一人1萬元計，不過是2300億元，不足去年稅收超徵的一半，仍有很多可用在投資、補助等。

國民黨團首席副書記長羅智強指出，賴清德總統說「要讓全民共享經濟發展的果實」，試問共享了什麼果實？物價上漲，房租變貴，電價變貴，連民眾買藍牙耳機都要被收審查費，政府不斷搶錢，讓很多民眾生活負擔變重；不如朝野一起來做幸福快樂的事情，把超徵稅收拿來發紅包，讓大家過好年。