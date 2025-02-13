新聞眼／稅收超徵除還錢於民 朝野可共商更好用途

去年稅收超徵5283億台幣創歷史新高， 國民黨立院黨團推動「還稅於民2.0」，每人普發1萬元台幣。（本報資料照片）

去年稅收超徵金額達到5283億元（台幣，下同，約160.7億美元），創下歷史新高。這也是自2021年以來，連續第四年稅收超徵超過3800億元。「稅收大幅超徵」成常態，本身就不尋常。

最可能的情況，是政府在編列年度預算 時，就刻意低估稅收。過去稅收超徵，政府總會營造「經濟情況好的超乎預期」假象，年年超徵，就是「年年經濟情況都好於預期」，可做大內宣。其次，雖然稅收超徵不能任意使用，但只要透過法定程序，仍可成為「小金庫」，用來弭平國營事業虧損、還債或者類似「普發現金」這種討好人民的政策。這幾年，政府在「稅收超徵」的用途上，這種例子就層出不窮。

不過稅收大幅超徵，也帶來令人省思問題。藍白聯手修財劃法，大幅增加對地方政府的挹注金額，粗估會為地方增加3700多億元收入。民進黨 為此叫苦，直說如果財劃法修正，中央政府就沒錢可用，甚至連國防預算都受影響。但稅收連年超徵，證明只要精算得當，即使再多分配給地方政府3700億元，也完全不會有「中央政府總預算編不出來」、「沒錢可用」情況。

國民黨 團喊出「普發現金1萬元」，某種角度看，「還錢於民」有一定的正當性。但有沒有更積極的處理方式？當前財劃法已修正，但要如何上路？從中央到地方政府都傷透腦筋。而今年度總預算刪減後破2.9兆仍是史上新高，但中央仍大哭沒有業務費可用、台電虧損無從解決。

解決這些問題，朝野可思考共推特別條例明確規範超徵稅收的用途，如此朝野和國家同時獲利，也符合「朝野合作」全民願望，何樂而不為？