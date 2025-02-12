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新聞眼／韓國瑜善意拋球 政院只想殺球 總預算案陷僵局

記者 唐筱恬
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賴清德總統召集五院會商國政，立法院長韓國瑜當面表達憂心，希望賴總統主動出面制止大罷免潮。(本報資料照片)
賴清德總統召集五院會商國政，立法院長韓國瑜當面表達憂心，希望賴總統主動出面制止大罷免潮。(本報資料照片)

賴清德總統首次啟動憲法院際協調權，周一邀集五院會商，立法院長韓國瑜不僅赴會，更帶著追加預算解套大禮。但口稱「盼密切溝通與合作」的政院，不但卓揆發新聞稿稱還是會提覆議，更不斷拋出本周就要開會討論等，形同對善意拋球的韓國瑜「殺球」，總預算案也再陷僵局。

回顧上會期的總預算之爭，賴政府編列高達台幣3兆多元總預算，創下歷史新高，在野黨早早就放話將嚴審，不過，除了行政院未溝通，民進黨團總召柯建銘更大鬧朝野協商現場，總預算案最後趕在年關前三讀，政院及官員才陸續開記者會、發新聞稿叫窮，也推升「大罷免」風潮。

賴總統坐視柯建銘鼓吹大罷免，另一方面卻啟動院際協調權，二度邀韓國瑜喝咖啡，博取溝通美名。據了解，對於是否赴會，韓國瑜幕僚曾沙盤推演；韓國瑜大可循立法院前院長王金平慣例拒絕參加，但韓個性圓融、重禮節，還是想去溝通，並表達意見。

韓國瑜事前做足功課，攜帶「追加預算」解方給府院，前提是政院不能提出覆議。但政院說東說西，卓榮泰又稱私訊韓國瑜願意密切聯繫，就是不肯承諾不會覆議。

總預算案一經立院三讀敲槌，無法再修改翻案，於今可行之道，就是政院提追預算案再讓立院審查；對於預算凍結案，也應提出言之成理的報告讓立院解凍。如果這些都不做，只想在立院送出總預算案之前就「翻案」，不只強人所難，更讓人質疑府院續玩兩手策略，溝通協商都只是政治大戲，炒熱大罷免才是玩真的。

預算 韓國瑜 罷免

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