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新聞評論／菩薩畏因：賴總統的解方 要問賴主席

聯合報社論
賴總統須與賴主席「合體」，才能找到政局解方。(記者林伯東／攝影)
賴總統須與賴主席「合體」，才能找到政局解方。(記者林伯東／攝影)

賴總統召集五院院長舉行憲政史上首次「院際協調」，動作很大，卻是徒勞。賴清德雖享受了元首的表面崇隆，但對於解決行政和立法兩院間的總預算之爭，乃至大罷免掀起的政治對立，卻毫無助益。這次國政會商充滿儀式性氣味，但皆屬虛招；更糟的是，司法院、監察院都是代理人出席，反暴露賴政府的殘缺不全。

這次的五院院際協調，主要是為了行政院和立法院間的幾波對抗而發，與司法、考試、監察等院基本無關，他們只是被叫來陪坐以壯聲勢。因7名大法官任滿退休尚未填補，司法院代理院長謝銘洋只是暫代；監察院則因院長陳菊生病住院，由副院長李鴻鈞代表出席。如此東拼西湊，所謂「院際協調」只是徒具形式，一點也無助凸顯賴總統的「威武」。

由於立法院是合議制，韓國瑜雖以院長身分出席，但他只能作原則性的表達，而無法代各黨立委作出任何實質承諾，以免僭越民意。從韓國瑜在會中的發言看，他要求賴政府「不要對總預算案提覆議」，呼籲賴總統「停止大罷免」，並承諾協調三黨在本周末前送出總預算審查案，這些都是相當中肯合節的表態。至少，從民眾厭惡朝野惡鬥的立場，韓國瑜的呼籲符合多數人期待。

反觀賴清德，他引佛家用語「菩薩畏因，眾生畏果」來回應韓國瑜，則顯得賣弄玄虛而迴避問題。賴清德說，「因」解決了，大罷免就能雲淡風輕，自然會消退。亦即，他認為在野黨刪減總預算是導致大罷免的「因」，如果總預算問題解決，大罷免即能平息。這種說法，不僅抹煞了立法院預算審查的憲政職責，也暴露了賴清德的行政霸道。言下之意，在野黨要先退讓，否則綠營支持者絕不會善罷甘休。

我們不知道賴清德真正的宗教信仰如何，但他隨口引用佛家用語來應對政治議題，看似新鮮，卻也顯得突兀。尤其，當他說到「菩薩畏因」時，似有意無意地把自己提高到「菩薩」的地位，聲稱要先從「因」著手，解決眾生的「果」。問題是，他對於「因」的理解，是正確的思索嗎？事實上，總預算刪減或許引發綠營大罷免的發動；但如果更往源頭追溯，少數政黨卻拒絕接受在野的監督，預算的浪費、虛編、自肥，當家鬧事的執政者任意號召側翼發動「惡罷」，這些不才是台灣政治陷於泥淖的真正因素嗎？

賴總統煞有介事地啟動「院際協調」，目的在逼立法院吞回總預算的刪減；這場戲或許滿足了賴清德的權威感和儀式感，但五院的陣仗再大，也起不了任何作用。原因是，賴清德該召開的是國是會議或朝野會談，而不是這種大頭大腦、自相取暖式的院際協調。畢竟，總預算及大罷免的爭議並不是五院之間的嫌隙，而是朝野政黨在國會的民意代表性問題，賴清德把問題簡化和模糊化了。

一針見血地說，賴清德在行使其總統職權時，常常切割自己「賴主席」的角色，這才是他無法持平處理國政時的主要原因。在許多需要他以賴主席身分與在野黨對等溝通時，他通常都訴諸總統的權威來應對；另一方面，他又縱容黨同志或公職人員利用國家資源來對抗在野黨，這才是朝野惡鬥無法止息的根本原因。因此，當賴清德說出「菩薩畏因」之語時，他真的覺得自己對總預算或大罷免毫無責任嗎？他又真的想要撫平眾生對於朝野惡鬥這個「果」的不安嗎？

「院際協調」的大戲落幕，未激起民眾一絲感動。若以菩薩自許，賴總統須與賴主席「合體」，才能找到解方。(轉載自聯合報社論)

預算 賴清德 罷免

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