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選罷法覆議失敗 立院人士：若總預算案提覆議 協商就破局

台灣新聞組／台北12日電
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覆議投票 立法院11日記名投票，藍白立委以人數優勢否決行政院所提選罷法覆議案（圖）。立法院院長韓國瑜也參與投票。(記者黃義書／攝影)
覆議投票 立法院11日記名投票，藍白立委以人數優勢否決行政院所提選罷法覆議案（圖）。立法院院長韓國瑜也參與投票。(記者黃義書／攝影)

賴清德總統前天邀五院會商國政後，朝野僵局仍難解。立法院昨天否決行政院對選罷法所提覆議案，若行政院仍對立院通過的今年度中央政府總預算案提覆議，將使立法院長韓國瑜前天承諾「召集黨團協商總預算案」面臨破局。

立法院上會期三讀選罷法修正案，增訂罷免連署需附身分證條文，行政院月初提出覆議，立院昨處理，共計111位立委投票，有60票反對覆議案、51票贊成覆議案，民眾黨立委林憶君、黃珊珊沒投票。韓國瑜宣布，原決議予以維持，確定覆議案不通過。民眾黨立院黨團表示，黃珊珊以及林憶君出國，皆有向黨團和院會請假。

對於選罷法覆議失敗，行政院發言人李慧芝指出，卓榮泰未能獲邀前往立院說明覆議案，行政院對此次覆議結果並不感到意外。依法總統應於收到覆議咨文10日內公布法案生效。下一步是否聲請釋憲，總統府昨未回應；民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團將提出暫時處分、釋憲，「這是標配」。

立法院去年底三讀通過「公職人員選舉罷免法」部分條文修正，明定罷免提議和連署須檢附身分證影本，冒用他人個資連署，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。政院長卓榮泰認為窒礙難行，遂提覆議，昨經表決不通過。

韓國瑜前天當面建請賴總統以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，並承諾若行政院不對總預算案提覆議，他會召集黨團協商總預算案。立法院人士表示，若政院對總預算案提覆議，等於是行政院否定了立法院通過的總預算案，那韓國瑜不會再為總預算案召開協商。

據指出，韓國瑜點頭願召集朝野協商的時間點，是在總預算送出立法院之後。韓辦人士指出，立法院三讀過關的總預算案，「一個條文、一個數字都不能改」；韓國瑜的意思是，立法院本周送出總預算案後，若行政院認為有窒礙難行之處，依程序提追加預算案或專案解凍報告給立法院，韓院長將召集朝野協商。

據了解，立法院擬本周五送出今年度總預算案；行政院則期盼在立院送出總預算案之前，兩院就可先討論。

李慧芝昨天說，賴總統前天邀集五院國政會商已有明確共識，五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制，因此行政院希望能延續共識，透過近日密集溝通，希望在取得解決方案後，再來處理今年度的中央政府總預算案。

卓榮泰在前天五院會商後的新聞稿及臉書發文表示，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提覆議，希望立法院能接受並重新審議統刪的不合理、針對特定機關特定項目巨幅刪凍的不合理，以及大量凍結使政府機關窒礙難行的不合理。民進黨立院黨團也支持行政院對總預算案提覆議。

立院人士指出，若政院態度依舊，仍針對總預算案提覆議，韓國瑜「召集黨團協商總預算案」就形同破局。

立法院11日記名投票，立法院院長韓國瑜也參與投票，藍白立委以人數優勢否決行政院所...
立法院11日記名投票，立法院院長韓國瑜也參與投票，藍白立委以人數優勢否決行政院所提選罷法覆議案。(記者黃義書／攝影)

預算 韓國瑜 罷免

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