找解方 卓榮泰傳訊韓國瑜：願參與總預算協商

行政院長卓榮泰(左)傳訊立法院長韓國瑜(右)，盼韓能召集朝野協商總預算，若有需要他願參與。(本報資料照片)

立法院長韓國瑜 前天呼籲行政院勿對中央政府總預算 案提覆議，改採追加減預算解套，行政院長卓榮泰 雖表態要提覆議，但也傳訊表達期盼韓能召集朝野協商討論解方，若有需要他願參與。

藍營立委指出，韓國瑜是請政院提追加預算後再協商；白營則說，若追加預算用於養網軍，一樣否決。

據了解，卓榮泰認為，行政院若提覆議，能藉此讓立院重新審議統刪、特定機關特定項目巨幅刪凍、大量凍結使政府窒礙難行的三大不合理之處。

據指出，若改採追加減，卓榮泰憂心，預算追加減程序有相關法規限制，未來是否能依法透過追加減預算程序補救，也可能被否決，因此，他在總統召集五院會商後，傳訊告知韓國瑜，盼在總預算案送出前密集聯繫，並召集朝野協商討論妥適方案，若有需要，也願親自參與協商。

知情人士說，總預算案迫在眉睫，期盼能依五院會商共識，建立起更密切的溝通平台，多溝通、多討論是好事。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇昨天表示，韓國瑜的意思是指在總預算案送出立法院，且行政院不提覆議的話，若行政院認為窒礙難行之處，可提追加預算或送報告要求解凍，韓會為此召集朝野開會討論。

王鴻薇說，韓國瑜釋出最大善意，也是依法召開朝野協商，國民黨團將會支持；立法院三讀的總預算案，很多都是被凍結，行政院可盡快提報告來立法院要求解凍，而不是一直對外釋放錯誤訊息。

民眾黨團總召黃國昌也表示，韓國瑜的做法非常有智慧，希望行政院不要再提覆議，而且，就算行政院要提，也不會有用，因為立法院將投票維持原決議，這是行政院會面臨的結果。

至於追加預算，黃國昌說，要看內容為何，如果只是要繼續做媒體置入、豢養側翼網軍，「這種預算追加，一樣會被否決。」