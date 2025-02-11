曹興誠領銜罷免案 徐巧芯：被台灣背骨仔惡罷 我的光榮

聯電創辦人曹興誠（左二）擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人，盼全國性罷免活動能成功來抵擋中共入侵。（記者潘俊宏／攝影）

大罷免 延燒，鎖定罷免國民黨 立委的公民團體，繼第一梯次遞出19案後，昨再送出11案第一階段罷免提議書，合計31名泛藍立委遭鎖定，聯電創辦人曹興誠更親自擔任罷免藍營立委徐巧芯領銜人；罷免營立委羅智強一案因格式不符，今再送件。截至10日，共44名立委、1名縣市長、兩名市議員面臨罷免提案。

曹興誠發起反共保台公民罷免行動，全台各地民團陸續分三梯次送出罷免國民黨立委第一階段連署，藍營決定以罷制罷，至今也送出13名綠營立委第一階段的罷免提案，戰火一觸即發。

昨共12個民團赴中選會遞件，包括台北羅智強、賴士葆、徐巧芯，新北林德福、張智倫、廖先翔、羅明才、洪孟楷，台中楊瓊瓔、江啟臣，新竹縣徐欣瑩、林思銘；據了解，羅智強一案因未按村里裝訂成冊，因此未能成功送案，今天將整理補送。

曹興誠說，徐巧芯大家都怕，所以找他來當罷免領銜人；至於是否會擔心被查水表報復，「別人會怕，我不怕」。他指出，已有31個藍營立委選區的選民要求罷免，證明這是大罷免，並非對少數立委有仇恨，也不是在幫民進黨爭回國會的多數，這次如果罷免不能成功，台灣將來難免被中共吞併。他希望，這次罷免能重新定義藍綠，「藍就是反共，綠就是保台」，每個台灣人都應該又藍又綠，藍和綠彼此不是敵人，想侵略台灣的紅色共匪，才是共同敵人。

徐巧芯則指出，曹興誠立場反覆無常，說話誇大其詞，過去相挺的選舉或罷免都輸，能被這樣背棄台灣的「背骨仔」領銜惡罷是她的光榮，她會繼續戰鬥，不讓這種對中華民國 立場不堅定的人得償所願，也相信選民眼睛雪亮，會出來反對罷免、反對曹興誠。她並批評曹興誠過去一下說要搞「統一公投」，現在一轉頭又聲稱自己「反共」；一下是中華民國人、一下為了逃稅成為新加坡人、賺不到紅錢才回台灣，中間爽爽搞個雙重國籍。徐強調，自己從小到大只有一本護照、一個身分證字號，她才是真正愛台灣的中華民國國民。

中選會統計，截至10日止，共計47件罷免案，其中44案為立委罷免案，13案為綠營立委、30案為藍營立委、1案為無黨籍立委；另有1案為新竹市長高虹安罷免案；另兩案為市縣議員罷免案，為南投縣民進黨議員蔡銘軒、陳玉鈴。