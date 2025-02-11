反罷免 黃國昌推「掃除綠衛兵」挺罷免 逾200名作家連署

民眾黨立院黨團總召黃國昌發起「掃除綠衛兵」行動。(記者曾吉松／攝影)

面對國會大罷免 行動，獲美國國家圖書獎的作家楊双子昨日在臉書粉絲專頁公布一份「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署聲明，共有逾200位作家參與連署，包括平路、九把刀、朱宥勳等人。而為反制民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓吹「大罷免」，民眾黨團總召黃國昌 發起「掃除綠衛兵」行動。黃國昌表示，賴清德 總統對大罷免潮一意孤行，「那就是公民站出來的時候」。

黃國昌前天在臉書發起「掃除綠衛兵」行動，提及過去這段時間以來，民進黨執意撕裂社會，透過大罷免建構一黨獨大的「賴清德政權」，意圖把台灣帶向威權獨裁，許多公民已經看不下去，為了守護大家深愛的這塊土地，捍衛台灣得來不易的民主，「自主公民挺身而出的時間到了。」

黃國昌說，「掃除綠衛兵」行動目的是護民主、反威權，之前已向賴清德總統表達過，希望賴以執政黨主席身分告訴台灣社會，說明民進黨不贊成大罷免，但賴清德一意孤行，因此發動掃除綠衛兵行動，一晚有400人報名，之後完成審核及報名程序，就會開始行動。

民進黨團幹事長吳思瑤昨天反酸「不服昌意，就是側翼」，支持國會正常運作的公民被打成「綠衛兵」，這種先貼標籤再鬥爭清算的作為，就是中國共產黨紅衛兵的行為。

作家楊双子昨天發表台灣文學作家挺罷免連署聲明，共同領銜人包含楊双子、陳思宏、朱宥勳、馬世芳等40名創作者，逾200人參與連署，連署人中，包含作家吳明益、平路、顏擇雅、廖玉蕙、江鵝、苦苓、九把刀、吳子雲等。作家連署聲明表示，作為台灣文學創作者，深切關注文化相關預算遭提案凍結與刪減，以及對未來的嚴峻影響。

連署聲明指出，本屆立委仍未改以預算箝制言論自由的本質，在眾多質疑聲中蠻橫通過總預算案。不得不懷疑，未來幾年將會反覆上演雷同戲碼，據此而言，唯有積極倡議以罷免不適任立委，才是解決問題的根本之道。