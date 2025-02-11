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冷眼集／總統召集五院 只是秀場或過場？

記者 侯俐安、林河名
賴清德總統（圖）召集五院院長會商國政，被指只是將甩鍋給韓國瑜。（本報資料照片）
賴清德總統（圖）召集五院院長會商國政，被指只是將甩鍋給韓國瑜。（本報資料照片）

中華民國憲政史上首次院際協商10日登場，95分鐘作出3項結論，總統府形容是「五合一」，而非在野黨擔憂的「五打一」，但無論針對總預算或大罷免，最終都仍將球拋向立法院長韓國瑜。與其說是化解朝野對立，不如說這是場精心設計的請君入甕。

從去年大選結束、國會三黨不過半開始，賴總統執政路顛簸早已是預料之事，如何與在野分享權力，朝野和解之鑰本在賴總統手中；但歷經國會兩會期，朝野對立卻不斷升溫，對於藍白推動法案，政院動輒提出覆議、釋憲，民進黨立院黨團總召柯建銘帶頭衝刺罷免藍營立委，推升「大罷免潮」，賴總統卻一聲不吭，形同默許。

院際協調權是憲法賦予總統的職權，總統可以召集各院會面協商，解決爭端。前總統陳水扁執政時遭遇核四停建重大衝突，前總統馬英九也有太陽花學運壓力，扁、馬都曾有意啟動院際協調，卻都因時任立法院長王金平反對而破局。

王金平當時為何反對，外界頗有猜測；但立法院為合議制，院長雖為國會龍頭，卻主要在中立主持議事，無法代表朝野各自主張，就算參與總統會商，也僅能聽取意見，帶回立院。最終，朝野的爭議，仍須朝野自行解決。

賴總統這次行使憲法44條賦予總統院際協調的權力，五院雖都捧場，堪稱行禮如儀。但歸根究底，當前執政黨所面臨的困局，仍是朝野不睦、政黨對立，例如總預算、大罷免，問題仍在朝野能否良性互動，賴總統大張旗鼓，美其名「五院會商」，實則只是將甩鍋給韓國瑜。

最清楚的例子，就是府方否認五院會商是「五打一」，但會後，包括行政院、監察院及考試院，都發出新聞稿，對立法院多所批評。然而，這些問題豈是因韓國瑜而起？又豈是韓國瑜可以協助解決？但無論談到大罷免或總預算，賴總統都以稱讚韓國瑜高度、智慧，更意有所指「各個黨團幹部都有其風格，韓院長特別辛苦」，難謂無挑撥意味。

這場創下憲政先例的總統院際協商，從一開始，就被在野質疑「沒有議題要協商什麼」，五院赴約，難免被消遣是「盲目約會」（Blind Date）。就怕主事者早有定見，以化解朝野紛爭為名，實則場政治大秀，總統博得美名，最終只是走個過場罷了。

罷免 韓國瑜 預算

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