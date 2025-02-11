韓國瑜籲止罷 賴清德：菩薩畏因、眾生畏果

賴清德總統（右四）10日邀集五院院長會商國政，與會者包括副總統蕭美琴（左四）、行政院長卓榮泰（左三）、立法院長韓國瑜（右二）、考試院長周弘憲（右一）、司法院代理院長謝銘洋（左二）、監察院副院長李鴻鈞（左一）。（圖／總統府提供）

賴清德 總統昨天召集五院院長會商國政，立法院長韓國瑜 當面向賴清德表達，希望賴以民進黨主席身分，呼籲各方停止惡性的大罷免 。總統府副秘書長張惇涵表示，賴清德引述佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，大家齊聚一堂，坐在這邊，就是為了解決那個「因」，避免大家不希望的「果」。

張惇涵說，賴總統也特別提到，各黨團幹部都有其風格，立法院長韓國瑜特別辛苦，相信以韓為人處世的態度與高度，一定能解決這樣的問題，他也很樂意與韓國瑜、江啟臣，私下多溝通，增進彼此理解，促進更多團結。

張惇涵表示，談到罷免時，賴總統引述佛經，這也是韓國瑜提過的一段話作為回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，江啟臣在會中也有提到「解鈴還須繫鈴人」。韓國瑜說，他相信「因」解決了，大罷免案也能夠慢慢雲淡風輕、消退，而這個因，應該指的是總預算案，他將本於職權本周與各黨團協商。

張惇涵也說，賴總統也特別提到，他在立法院12年，各個黨團幹部都有其風格，韓院長特別辛苦，相信韓為人處世的態度與高度，一定可以處理這樣的問題，從韓國瑜、江啟臣願意接受總統邀請來共商國政，就是很好的證明，賴總統也表達，很樂意多與韓、將私下多溝通，增進彼此理解，促進更多團結。

國民黨立法院黨團表示，立法院長韓國瑜點出別提總預算案覆議及不要大罷免，若賴政府能解決這兩項關鍵問題，朝野僵局自然可化解；民眾黨團則說，賴政府不能有態度沒方法，若沒解決甚至變拖延，只會讓全民失望。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，院際協調是憲法賦予總統的職權，韓國瑜向賴總統建言「呼籲行政院不要對總預算案提出覆議，也希望賴總統呼籲各方停止大罷免」，點出當前政局不安的關鍵，盼賴能聽進建言，以總統的高度、執政黨主席的身分，解決兩項關鍵問題，朝野僵局自然可望化解，就像賴自己說的「解鈴還需繫鈴人」。

羅智強認為，權力分立、監督制衡，是民主政治的基石，賴清德只要真正做到去年五二○就職所說的「以新思維看待三黨不過半、少數服從多數」，就能有效避免紛爭，有助朝野共同推動國政；若連最基本的民主政治原則都無法遵守，召開再多的院際協調，恐怕也只是徒然。

民眾黨團副總召張啓楷表示，儘管肯定五院建立溝通平台，但是發生問題就要解決問題，希望院際協調不要變成所謂的「清談」；包括中央政府總預算案、憲法訴訟法、財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法等，大家都知道問題在哪裡，如果會商國政只是「有態度沒方法」，甚至進一步變成拖延問題，相信只會讓全民感到失望。

●新聞辭典

菩薩畏因，眾生畏果：

經云：「菩薩畏因，眾生畏果。」菩薩之所以是菩薩，因他慎始畏因，不輕易去造惡因，自然不會有惡果；眾生卻畏果不畏因，總是先做了再說，等到果報現前時才來後悔。