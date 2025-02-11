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呼籲各方停止大罷免 韓國瑜：51%選上 25%罷免 不合理

台灣新聞組／台北11日電
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院際協調會後，立法院長韓國瑜（左）和副院長江啟臣（右）回到立法院舉行記者會說明過程，對於總預算案他提出希望行政院不要提覆議案，希望賴總統停止大罷免。（記者曾吉松／攝影）
院際協調會後，立法院長韓國瑜（左）和副院長江啟臣（右）回到立法院舉行記者會說明過程，對於總預算案他提出希望行政院不要提覆議案，希望賴總統停止大罷免。（記者曾吉松／攝影）

賴清德總統昨天啟動「院際協調」，立法院長韓國瑜在會中表示，他期盼賴總統以民進黨主席身分呼籲各方停止大罷免；會後，韓國瑜表示，他提到這些立委一年之前才選上，一年之後面臨罷免，且每個區域立委都是51％選票選上，但罷免只需要25％，這樣是否具有合理性？而罷免造成台灣內部衝突，仇恨式動員對台灣絕對不是一件好事情。

不過，府方雖否認昨天會商是「五打一」，但會後，包括行政院、監察院及考試院，都發出新聞稿，對立法院多所批評。

韓國瑜表示，他在會商中可感覺到行政院、司法院、監察院、考試院等，非常關切中央政府總預算審查情形，希望預算不要影響他們正常推動政務。 不過，韓國瑜強調，他也呼籲行政院，「不要提出中央政府預算案的覆議案」，因為從來沒有發生過總預算的覆議案，若萬一沒有通過，會造成行政與立法進一步衝突加劇，在不提覆議案的前提下，他將召集三黨團協商，看能否找到一條可行的路。

卓榮泰會中盤點三大爭議法案，包括中央政府總預算案，立法院不合理的刪減凍結，已造成政府機關面臨施政困難；財政收支劃分法造成弱化國庫，有其失當；警察人員人事條例應屬考試院銓敘部的職權，立法院卻違背憲政分立原則，盼韓國瑜協助解決。

卓也表達兩個遺憾，包含憲訴法的覆議，未能邀請行政院進行說明不合理之處，以及選罷法讓行政院必須加開院會提出覆議，送達行政院的時間非常不妥。他也向韓國瑜表達，這兩個遺憾希望下不為例。

監察院長陳菊因病住院，由副院長李鴻鈞代表。事後監院發布新聞稿，李鴻鈞與陪同出席的秘書長李俊俋都強烈表達，本次預算爭議並非僅是朝野之爭，而是牽涉憲政機關是否正常運作的重大議題，影響人民權益、國家安定及國際聲譽。李俊俋更批評，立院顯然違反權力制衡及理性監督的職責。

考試院長周弘憲在會中表示，針對今年度總預算審議，考試院及所屬被刪減或凍結的情形雖不若其他院嚴重，但通案刪減項目亦對業務造成影響。

司法院表示，謝銘洋昨僅就司法行政相關業務表達看法，因司法面臨案件負荷過重與過勞困境，司法院積極從不同面向解決，謝也期待各憲政機關在憲法體制下相互尊重，共同協力，並依此共識，順利產生司法院的大法官以及正副院長。

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