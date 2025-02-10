罷團趕送件 14綠委、34泛藍委面臨罷免提案

多個罷免團體日前前往中選會遞送罷免藍委連署書。（本報資料照片）

立法院即將處理行政院所提選罷法覆議案，不少罷團趕在本周送件，高雄有民團預告本周送件，將成罷免 綠營立委壓軸；罷免藍營立委團體除今天下午再送第二波、共12組罷免提議書外，接下來還有第三波，將再罷三席泛藍立委。總計綠營立委恐有14位左右、泛藍立委有34位，面臨罷免提案。

立法院先前通過選罷法修正案加嚴罷免連署，行政院提出覆議，國民黨 立法院黨團預告將於11日封殺，不少罷團趕在罷免新法生效前送件。

據中選會統計，至今送出12名綠營立委的第一階段罷免提案，包括吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、陳瑩、林俊憲、王定宇、李坤城；另有南投縣民進黨議員蔡銘軒、陳玉鈴。若加上黃捷、許智傑，就達14位。

罷免國民黨立委方面，目前中選會收到的在野立委罷免案共19人，包括北市王鴻薇、李彥秀，新北葉元之，桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐，南投游顥、馬文君，台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠，台東黃建賓，花蓮傅崐萁；另有新竹市長高虹安罷免案。

第二梯次、總共12組罷免提議書將會在今天下午送抵中選會。據悉，分別為台北羅智強、賴士葆、徐巧芯，新北林德福、張智倫、廖先翔、羅明才、洪孟楷，台中楊瓊瓔、江啟臣 ，新竹縣徐欣瑩、林思銘。

另外，民團也規畫第三梯次送件，包括苗栗無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍，彰化國民黨立委謝衣鳯等人，第一階段皆已達標，待文件備妥後將遞件申請。泛藍立委計有34人面臨罷免提案。