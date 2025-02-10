新聞評論／賴清德該做的是朝野對話 非院際協調

賴清德總統召集五院院長會商國政，藍營樂見朝野和諧，但也奉勸賴總統不要說一套做一套。（本報資料照片）

賴清德 總統10日啟動憲法賦予的院際協調權，召集五院院長會商國政。綠營肯定賴總統承擔責任，期待朝野政黨正向以對；藍營樂見朝野和諧，但也奉勸賴總統不要說一套做一套；白營質疑缺乏主題、目標與方向，恐淪為過水政治秀。立法院長韓國瑜 則表示有責任向總統報告民情，並將帶回會商的建議，邀集朝野黨團協商，促進行政立法良善互動。

院際協調權是中華民國憲法獨有的設計，也是憲法賦予總統的專屬權力；總統對於院與院間之爭執，得召集有關各院院長會商解決。不過，憲法的設計，原本是總統以憲政高度和超然地位，協調解決院際的紛爭；但隨著憲法與政治情勢變遷，現在總統往往高度介入政治紛爭，本身可能就是政爭的源頭，這使得總統所能發揮的院際協調功能受到很大限制，甚至院際協調權的啟動都可能被拒絕或遭質疑。

例如，前總統陳水扁停建核四引爆朝野衝突，時任立法院長王金平就以行政立法兩院各自行使職權，拒絕院際協調；王金平也以服貿審查是立院朝野黨團爭議，與院際爭議性質不同，而婉拒前總統馬英九的院際協調。去年立法院三讀通過國會改革法案後，外傳賴總統擬啟動院際協調權，也被藍委批評，法案已經通過才要院際協調，根本就是在欺負韓國瑜。事實上，賴政府上台以來的政治僵局，並不全然是院際爭議，而主要是朝野缺乏互信與政黨惡鬥。迴避政黨衝突，調解院際爭執，是治標不治本。

那麼，賴總統要協調什麼院際爭議呢？總統府不說，議題突襲，各院隨興。考試院表示將審慎研議考試院職掌與各憲政機關有關的重要議題；也就是說，要協調什麼，考試院還沒想到。其實以立法院行使考試委員人事同意權為例，只要總統尊重國會民意，考委任命就沒有問題。同樣，從大法官到NCC的人事，如能尊重立院，哪裡會有什麼院際爭執？尤其只要總統補提名國會能接受的大法官適任人選，司法院僵局立解，行政院何需對憲訴法提出覆議，製造行政立法兩院爭執？

最荒謬的是，行政院坦承，希望院際協商解決的議題尚未具體盤點；但賴總統在春節期間即責成總統府秘書長潘孟安聯繫安排，如今院際協調在即，行政院竟不知道有什麼問題需要總統出面協調。很顯然，如果不是總統即興決策，就是閣揆心不在焉，甚至讓人懷疑賴卓體制運行是否已經「落鏈」（意指出現問題）？至於監察院打算反映預算遭大砍所面臨的業務推動困境，其實監察院東廠化的嚴重傾向，比監院哭窮賣慘為政院助攻，更值得關切。

藍營對韓國瑜應否赴會有些猶豫，並非無因。賴清德政治性格剛愎，不承認少數總統；他不僅挾青鳥威脅國會，指導釋憲沒收國會改革，又一邊喊團結和諧，一邊放縱綠營推動大罷免 。院際協調會是施壓、摸頭與分化的策略嗎？韓國瑜代表立院，卻不能代表任何政黨；他若拒絕赴會，將背破壞團結罪名，但他接受總統院際協調後，還必須回到立院進行黨際協調，等於賴清德把協調和解責任甩鍋韓國瑜。但看到民進黨立院黨團總召柯建銘動輒喊雙罷，連韓國瑜都自嘲快被罷免了，他要協調誰？

賴總統真要促成朝野和諧、團結合作，尊重國會多數民意，是首要之務；和解的對象更應該包括在野的國民黨和民眾黨。為覆議而覆議，為罷免而罷免，無助於院際協調和團結和諧。停止仇恨動員，誠懇表達善意，才能化解對立和爭議。五院協調，不該也不能是一場鴻門宴。