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司法院代理院長出席國政會商 藍憂失獨立性

台灣新聞組／台北10日電
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司法院代理院長謝銘洋。（本報資料照片）
司法院代理院長謝銘洋。（本報資料照片）

賴清德總統邀五院院長至總統府會商國政，司法院代理院長謝銘洋將出席；法界喊話，希望謝銘洋向總統建言，盡速補提名適當的大法官，並代表司法權發聲，盼各界勿再將司法當作鬥爭工具。

本報系聯合報報導，外傳謝銘洋一度因身兼憲法法庭審判長大法官，對於是否出席總統召集的院際調解而陷入長考，但總統府方面早已確認謝銘洋以代理院長身分出席。

謝銘洋在今年司法節以代理院長身分致詞時曾提到，司法面臨許多挑戰，其中一項就是憲法訴訟法修法，對憲法法庭運作造成影響。

現有大法官八名，但憲法訴訟法修法通過施行後，參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告的大法官人數不得低於九人，因此，若總統不盡速提出能讓國會通過的大法官人選，即使現有八名大法官以各種理由判決新上路的憲訴法違憲，只會徒增爭議。

不少司法界人士昨對謝銘洋喊話，希望他當面向總統提出建言，針對當前憲法法庭的問題，根本之道是盡速提出適任的大法官新人選。

對於當前政治紛擾，司法作為仲裁者，基層法官更不樂見行政與立法部門動輒把司法當作鬥爭工具及籌碼；基層法官關注謝銘洋是否勇於發聲。

台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆認為，謝銘洋身兼憲法法庭審判長大法官，基於司法獨立不應出席會商，否則讓人質疑完全聽命於總統。國民黨團書記長王鴻薇表示，如果協商是談朝野和諧就是政治議題，司法院長不應出席，因為現在司法已出現很多政治介入爭議，尤其憲法法庭變成賴總統的政治打手，若去會談當人形立牌，讓該調解場合淪為賴總統的政治秀場。

民眾黨團總召黃國昌說，此次賴總統為何要召集會商？會商主題為何？迄今沒有清楚說明，才會讓外界質疑是場過水政治秀；如果司法院認為與其他四院有何爭執，謝銘洋就應向全體國人說明，否則只會賠上人民對司法獨立的信任。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，院際協商主要是針對總預算審查造成傷害等進行對話，「沒有人去左右憲法法庭」。

大法官 國民黨 黃國昌

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