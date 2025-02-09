冷眼集／賴總統的院際協調 是提籃假燒金

賴清德總統召集立法院長韓國瑜在內的五院院長會商國政。（本報資料照片）

總統府7日宣布，為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德 總統10日將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政，立法院長韓國瑜 將出席。有藍委形容，賴清德帶著四個聽令他發號施令的院長跟韓國瑜一起開會，這根本就是鴻門宴。確實，賴總統跳過在野政黨領袖，直接找五院院長來協調，說穿了，根本就是「提籃假燒金」（意指表裡不一的人，用偽裝動作來掩飾真正行為）。

台灣總統直選後，在陳水扁及馬英九時代曾分別為了停建核四與反服貿太陽花抗爭而試圖邀集行政與立法兩院協調，都遭到時任立法院長王金平拒絕出席而破局。但這一次賴總統召集的院際協商，並沒有特定的名目，總統府發言人說，總統身為國家元首，深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

看起來賴總統是為了化解朝野對立，而啟動院際協商，但問題是，目前行政與立法兩院的朝野僵局，根源就是來自執政團隊，從總統府到行政院，始終不願承認朝小野大的雙少數事實。行政院長卓榮泰 上月接受網路節目專訪時，細數藍白刪減預算後的種種衝擊，他認為不能放任這種情形一直下去，否則每次表決就是「62對51（指在野黨與執政黨的立委席次差距）」，立院113席立委中，就是由那11席在主導國家走向，「這是非常危險的」。

這種說法完全暴露了卓榮泰內心絲毫沒有任何民主思維可言，62席背後代表的是民意，過半的民意賦予代議士權力，為他們在國會執行人民意志。卓榮泰居然把民進黨輸的席次講成「就是那11席在主導國家走向」，在卓榮泰的定義中，順著執政黨的才叫民意，若違背執政黨的意旨，在體制內就用聲請釋憲來推翻，體制外就要用「更大的民意」，先號召青鳥包圍立院，如今更是發動大罷免來推翻現有劣勢，好奪回國會最大黨。

監察院秘書長李俊俋就已經放話，監院目前設定會反映的議題，將圍繞預算遭大砍所面臨的困境，藉此說明監院職權如何受創。卓榮泰更不用提了，當天肯定又會再搬演一次哭窮賣慘的畫面，把立法院再數落一次。當天的畫面已經可以想見，一定是眾人「圍毆」韓國瑜。

說穿了，賴總統用院際協商這種毫無拘束力的形式，其實只是要模糊朝野對立的焦點，明著紆尊降貴貌似虛懷若谷與五院院長溝通，暗著是將在野黨趕盡殺絕，只是為了再次凸顯立法院「國會亂象」。且賴總統一邊高唱化解朝野對立，另一邊又放任黨內推動大罷免，被懷疑是跟民進黨黨團總召柯建銘唱雙簧，這種院際協商，不僅比雞肋還不如，更是不懷好意，大家就當成一場戲來看吧。