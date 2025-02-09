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民眾黨黨魁之爭 黃國昌蔡壁如砲口對賴

記者王千豪、李人岳／台北9日電
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民眾黨黨魁之爭首場政見發表會8日登場，由兼任代理主席的立委黃國昌（左）對決前立委蔡壁如（右）。(圖／民眾黨提供)
民眾黨黨魁之爭首場政見發表會8日登場，由兼任代理主席的立委黃國昌（左）對決前立委蔡壁如（右）。(圖／民眾黨提供)

民眾黨黨魁之爭首場政見發表會昨晚登場，由兼任代理主席的立委黃國昌對決前立委蔡壁如。兩人不約而同將砲火對準賴清德政府，指控其對於民眾黨前主席柯文哲的司法迫害。在政見方面，蔡壁如主張邀朝野領袖喝大和解咖啡；黃國昌則宣示要讓民眾黨從一人政黨走向全民政黨。

黃國昌、蔡壁如兩人聲援柯文哲，蔡壁如更宣誓，若她當選民眾黨主席，首要戰略即是全力營救柯文哲。黃國昌也批，民進黨過去八年主政下，台灣貧富差距、房價所得比不斷擴大，傳統產業面臨景氣寒冬，但執政黨除了政治鬥爭、排除異己之外，卻毫無具體作為。

儘管這場政見發表會沒有交叉詰問，但蔡黃兩人仍激盪出不少火花。蔡壁如在引言時提出「大和解2.0版」，並表示有人認為這樣的和解選擇是懦弱、逃避，甚至可能導致民眾黨的瓦解，但第三勢力應該是「民主內戰」的維和部隊；她更反問，民進黨立院黨團總召柯建銘瘋了，難道民眾黨也要跟著瘋嗎？

黃國昌在申論時回應，和解不會從天上掉下來，作為一個負責任的政黨，不會把國家未來的發展寄託在對手的善意之上，同樣的作為對選民有承諾、對國家有責任的忠誠反對黨，也不會把自己的生存寄託在執政的善意之上，如果不去思考，怎麼樣讓執政黨感受到民眾黨監督的決心，那麼名為和解的退讓，只會讓執政者一步一步地削弱人民自主的力量，台灣不會是屬於民進黨的台灣，但是民眾黨絕對是屬於全體台灣人的政黨。

蔡壁如在結論時強調，和解並非無條件的讓步，她提出兩個條件：民進黨應停止濫用罷免制度；同時尊重司法獨立，停止利用司法系統作為打壓異己的工具。

在政見部分，黃國昌揭示民眾黨兩任務，第一、持續強力監督、有效制衡執政黨，讓相信民主不能倒退的政治工作者有所依靠、讓拒絕獨裁的台灣人民有所寄託；第二、以具體的行動跟執行力，肩負改變這個國家的責任。

黃國昌說，未來將繼續履行對司法改革、媒體改革，以及對居住正義的承諾；同時為台灣擘劃、勾勒出邁向二○二八的政策綱領。黃國昌也向民眾黨公職喊話，未來兩年大家會非常辛苦，因為「台灣民眾黨必須由一人政黨走向全民政黨」，如此才不會辜負人民期待，也才不會對不起自己從政的初心。

民眾黨 黃國昌 蔡壁如

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