新聞評論╱台灣需要獨立公民運動 不是政府啦啦隊

為奪回立法院絕對多數席次，重新完全執政，民進黨 在全台各地發動大罷免 。不過有連鎖咖啡店、夜市陸續表態，不便配合罷免的「政治活動」，雖然綠營支持者又大肆「出征」、「抵制」，卻不再有效，因為罷免團體已淪為替掌權者護航，早被看破手腳。

台灣的「公民運 動」，在馬政府時期曾盛極一時。諸如反核、反迫遷、洪仲丘事件、太陽花運動等，均曾轟動一時，成功改變台灣政治、經濟與社會的發展軌跡。比較早期的社會運動，這些公民運動以新的動員和論述策略，降低運動參與門檻，甚至看起來更「潮」，而「正義」、「民主」、「對抗」等號召，也更容易引起認同。但其背後仍有政黨介入操作的痕跡。

民進黨執政後，公民運動漸被招安吸納，雖然民進黨政府違反民主和公義的政策仍時有所聞，甚至多過馬政府時期，但當初活躍的「公民團體」卻幾乎都銷聲匿跡，若干核心人物甚至進入黨政高層，成為權力新貴。換言之，馬政府時期的許多「公民運動」，在綠營操作下淪為奪權或護權的工具，其所在意者，並非社會公義，更非民主是否被侵蝕，而是如何幫助民進黨奪取並鞏固政權。

去年大選，民進黨失去立法院的絕對多數，結束長達八年的一黨獨大，賴政府權力受到真正的監督制衡。但公民運動又假借「青鳥」之名死灰復燃，並且不監督政府，只制衡在野黨。只要立法院有不符民進黨黨意的決議，這些團體就走上街頭抗議，而賴清德總統則慰勉有加。

民進黨雖稱尊重公民團體發動的罷免，但此次大罷免卻是由民進黨立院黨團總召柯建銘發起，不僅各地都有民進黨部與公職全力推動，行政院更醞釀以覆議拖延新版選罷法的實施，中選會則配合宣稱仍適用舊法，在在顯示公民團體和民進黨行動互為表裡。

日前有近二十個「民間團體」到中選會送件，宣稱已達第一階段罷免門檻。一同前往的，是護航綠營的老面孔、為民進黨發動「認知作戰」不遺餘力的曹興誠等人。曹興誠將罷免形容成「反共剿匪、清除內奸的聖戰」。至此所謂大罷免是「公民運動」的假面具已被徹底撕破；其真實面目就是要為民進黨翻轉國會、重回一黨獨大。

但為重回一黨獨大而發動大罷免，勢將造成政治對立與社會撕裂，多數民眾並不認同，卻敢怒不敢言。直至罷免團體占用連鎖咖啡店作為連署點，咖啡店公告「謝絕所有黨派政治活動」，終於讓沉默的多數有了發聲機會。罷免團體宣稱自己是「公民運動」非「政治活動」，綠營支持者還「出征」該連鎖咖啡店，不料網路風向一面倒指責罷免團體。至於該連鎖咖啡店反而門庭若市，網路評論也是正面評價遠高於負面評價。

類似情況也發生在彰化溪州夜市。罷免團體宣布要去設罷免連署站，該夜市卻聲明表示「不支持、不參與」罷免連署。綠營支持者出征，揚言抵制，結果反而自取其辱，遭到鋪天蓋地的「反出征」。很顯然，民眾已看穿「假公民運動」手法，不但不再懼怕被出征或抵制，甚至自發性「反出征」、「反抵制」。「公民運動」不再是正義化身，而是為濫權護航的幫凶。

民進黨或其假託「公民運動」的側翼，宣稱站上意識形態和道德的制高點，就想裹脅民意、翻轉民主選舉結果，自然不可能獲得認同。而公民運動淪為權力的附庸，當然也就只能欺騙自己的同溫層，而騙不了大多數民眾。綠營不能代表「公民」，也汙名化了「公民運動」。（轉載自聯合報社論）