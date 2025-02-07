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賴清德召五院長會商無具體事項 韓國瑜出席但不會給承諾

記者程平／台北即時報導
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賴清德總統（右）下周一將召集五院院長會商國政，但始終未具體說明要談什麼，立院人士表示，韓國瑜（左）周一赴約，也只是反映民情，不會對任何事做出承諾。圖為113年國慶總統府國慶光雕展點燈儀式。(聯合報系資料照片)
賴清德總統（右）下周一將召集五院院長會商國政，但始終未具體說明要談什麼，立院人士表示，韓國瑜（左）周一赴約，也只是反映民情，不會對任何事做出承諾。圖為113年國慶總統府國慶光雕展點燈儀式。(聯合報系資料照片)

賴清德總統下周一將召集五院院長會商國政，還傳出府方高層銜總統之命「多顧茅廬」，才讓立法院長韓國瑜點頭。立院人士表示，雖然府方幾度洽詢，但始終未具體說明要談什麼，才會讓韓國瑜猶豫再三；且府方正式函文也僅提到「會商政經新局挑戰因應之道」，因此韓國瑜周一赴約，也只是反映民瘼，不會對任何事做出承諾。

立院人士說，府方確實幾度來向韓國瑜方面表達邀約交換意見之意，韓方也表達願意反映民情，但對於用什麼名義、形式談，要談什麼，多次詢問府方都未獲說明，所以才會希望等正式的說法確認後再做回應。

立院人士說，就算等府方昨(7)天正式發出函文，內文也完全沒有提到「院際協調」或依據憲法等相關字眼，僅寫「面對國內外政經新局的嚴峻挑戰，會商因應之道，期望凝聚朝野共識，讓國政順利推動，讓國家持續前進」。

立院人士表示，雖然立法院發出新聞稿，對賴清德總統將於下周一約集五院院長會商國政，敬表尊重。但立院新聞中也特別強調，立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告；還說立院係屬合議制機關，院長本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調；力促行政立法之間的互動更為良善，共為國家平穩發展貢獻心力。

立院人士說，由於府方來函並沒有提及任何要討論的特定事項，因此韓國瑜也沒有拒絕的理由，所以院方才會發出這樣的新聞稿。立院人士分析，對韓國瑜來說，雖然周一會赴約，但反映民瘼可以，無法承諾任何事，就算任何一方對立院提出什麼樣的要求，韓國瑜也只能將相關訊息帶回立院反映給各黨團，不可能在這次會商中達成任何結論。

立院人士質疑，所謂府方高層銜總統之命「多顧茅廬」，才讓立法院長韓國瑜點頭，卻不去努力在立院各朝野黨團，且不能早上說要對立院三讀的案子提覆議，下午又說要調解；況且，韓國瑜非任何政黨主席，無法代替任何政黨做出承諾，府方放出對韓國瑜「多顧茅廬」的訊息，不過就是煙霧彈。

韓國瑜 賴清德

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