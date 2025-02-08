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賴清德邀5院下周一商國政 在野：沒有主題、淪政治秀

台灣新聞組／台北8日電
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賴清德總統（左）下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜（右）將出席，圖為上月賴總統接見立院訪美團，和韓國瑜互動熱絡。（中央社）
賴清德總統（左）下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜（右）將出席，圖為上月賴總統接見立院訪美團，和韓國瑜互動熱絡。（中央社）

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德總統下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜將出席，但立法院強調，解決當前困局，宜回歸憲法體制，各本所司行使職，立院屬合議制機關，「院長本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調」。

憲法第44條規定，總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。

總統府發言人郭雅慧昨表示，賴總統預定下周一下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

政院：協商議題尚未盤點

郭雅慧強調，總統身為國家元首，深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的殷切期盼，因此在農曆年節期間，總統責成總統府秘書長潘孟安縝密聯繫安排，希望透過國政會商，以人民福祉為優先，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，讓國政順利推動，國家持續前進。

行政院發言人李慧芝說，希望院際協商解決的議題尚未具體盤點，盼在賴總統協調下，可以增進院際和諧，凝聚最大共識，讓各項合作順利推展。

總統府宣布賴總統將召集五院院長會商國政，立法院說，「本院敬表尊重」，縱然當前政情動盪，立法院仍秉持憲法所賦予職權，代表人民行使立法權，不敢懈怠。立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。

立法院指出，社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展，不僅是賴總統、全體國人期盼，也是立法院長及全體立委努力目標。

監院副院長李鴻鈞將出席

監察院長陳菊正請病假，將由監察院副院長李鴻鈞出席。監察院秘書長李俊俋說，監院目前設定會反映的議題，將圍繞預算遭大砍所面臨的困境，藉此說明監院職權如何受創。

考試院秘書長劉建忻表示，五院各有憲政職權與分工，若能加強院際對話，將有助於各項政務的推動，促進院際合作與協調。

王鴻薇：別說一套做一套

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，賴清德真有意促進朝野合作，應展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任民進黨團總召柯建銘喊打喊殺，也放任民進黨幫助罷免團體，樂見朝野和諧共商大事，但不要說一套做一套。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統站在國家元首高度，運用憲法賦予職權進行院際協調，竭盡所能化解歧異，相信對話能化解衝突，期待溝通能消弭歧異；肯定總統善意，期待史上第一次的院際協調有正向結果。

黃國昌：恐淪過水政治秀

民眾黨團總召黃國昌說，賴總統願啟動院際協調不是壞事，但沒有主題、目標與方向，無比空泛，恐怕只會淪為一場過水政治秀。

民進黨 黃國昌 賴清德

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