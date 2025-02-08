我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

反罷團體戰 新北藍委邀李四川出馬 綠委籲黨公職助連署

台灣新聞組／台北8日電
大罷免時代襲來，國民黨展開區域聯防作戰，新北市國民黨立委不排除邀請台北市副市長李四川宣講。（本報資料照片）
大罷免時代襲來，國民黨展開區域聯防作戰，新北市國民黨立委不排除邀請台北市副市長李四川宣講。（本報資料照片）

罷免來襲，據了解，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等藍營大咖陸續出手後，新北藍委也在規畫集體拉抬聲勢的行動，除了邀請新北市長侯友宜，熟悉新北的「川伯」北市副市長李四川，更被視為是凝聚氣勢的「秘密武器」。侯友宜、李四川都強調會全力協助，力挺自家人。

遭鎖定罷免的桃園市國民黨立委牛煦庭昨晚辦春酒，其他五位桃園藍委也響應，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫等大咖站台，力讚牛問政優異。韓國瑜憂心表示，朝野紛擾不斷，台灣內外辛苦，風雨急遽之際「團結比什麼都重要」。朱立倫也批評民進黨，全世界都在拚AI、貿易戰，民進黨只拚大罷免，完全沒有考慮企業民生。

盧秀燕前天暌違六年多返回「娘家」立法院，與韓國瑜合體宣傳東勢新丁粄節，由於現場有許多被點名要罷免的藍委出席，因此也被解讀為藍營母雞在拉抬反罷免的氣勢。

藍營大咖陸續出手，對新北市藍委起到示範作用。新北藍委已初步討論，認為應該集體作戰，舉辦類似活動，向新北鄉親報告這一年來大家共同為新北爭取的建設經費、社會福利等，並非如同罷免團體所言毫無政績，藉此降低罷免正當性。

國民黨立委洪孟楷表示，他們一定打團體戰，不只是立委的團結、縣市長的團結，彼此相互串連，會是最後呈現出來的方向。

由民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免，綠營由觀望轉為全力呼應。民進黨新北立委蘇巧慧昨號召所有新北民進黨立委大集結，強調民進黨新北黨公職要當民團罷免的後盾，綠委吳秉叡更呼籲民進黨所有黨公職人員，在服務處協助進入第二階段的罷免連署。

罷免 民進黨 韓國瑜

上一則

連續勸誘7少女露私密處拍裸照 社交退縮男被判刑5年6月

下一則

新聞評論／賴清德、柯建銘的和戰雙簧 大罷免惡鬥內耗自傷

延伸閱讀

最強母雞回娘家 盧秀燕立院合體韓國瑜 拉抬反罷氣勢

最強母雞回娘家 盧秀燕立院合體韓國瑜 拉抬反罷氣勢
立院新會期朝野協商破局 韓國瑜自嘲「快被罷免了」

立院新會期朝野協商破局 韓國瑜自嘲「快被罷免了」
馬英九籲大罷免要謹慎 「對政局不好」

馬英九籲大罷免要謹慎 「對政局不好」
桃園6藍委約喝春酒 韓國瑜、張善政將出席「力保小雞」

桃園6藍委約喝春酒 韓國瑜、張善政將出席「力保小雞」

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿