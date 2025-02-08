反罷團體戰 新北藍委邀李四川出馬 綠委籲黨公職助連署

大罷免時代襲來，國民黨展開區域聯防作戰，新北市國民黨立委不排除邀請台北市副市長李四川宣講。（本報資料照片）

大罷免 來襲，據了解，在立法院長韓國瑜 、台中市長盧秀燕等藍營大咖陸續出手後，新北藍委也在規畫集體拉抬聲勢的行動，除了邀請新北市長侯友宜，熟悉新北的「川伯」北市副市長李四川，更被視為是凝聚氣勢的「秘密武器」。侯友宜、李四川都強調會全力協助，力挺自家人。

遭鎖定罷免的桃園市國民黨立委牛煦庭昨晚辦春酒，其他五位桃園藍委也響應，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫等大咖站台，力讚牛問政優異。韓國瑜憂心表示，朝野紛擾不斷，台灣內外辛苦，風雨急遽之際「團結比什麼都重要」。朱立倫也批評民進黨 ，全世界都在拚AI、貿易戰，民進黨只拚大罷免，完全沒有考慮企業民生。

盧秀燕前天暌違六年多返回「娘家」立法院，與韓國瑜合體宣傳東勢新丁粄節，由於現場有許多被點名要罷免的藍委出席，因此也被解讀為藍營母雞在拉抬反罷免的氣勢。

藍營大咖陸續出手，對新北市藍委起到示範作用。新北藍委已初步討論，認為應該集體作戰，舉辦類似活動，向新北鄉親報告這一年來大家共同為新北爭取的建設經費、社會福利等，並非如同罷免團體所言毫無政績，藉此降低罷免正當性。

國民黨立委洪孟楷表示，他們一定打團體戰，不只是立委的團結、縣市長的團結，彼此相互串連，會是最後呈現出來的方向。

由民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免，綠營由觀望轉為全力呼應。民進黨新北立委蘇巧慧昨號召所有新北民進黨立委大集結，強調民進黨新北黨公職要當民團罷免的後盾，綠委吳秉叡更呼籲民進黨所有黨公職人員，在服務處協助進入第二階段的罷免連署。