我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

新聞評論／賴清德、柯建銘的和戰雙簧 大罷免惡鬥內耗自傷

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨團總召柯建銘（右）振臂呼喚的大罷免，賴清德總統（左）看似試圖保持距離，但外界都看出他們在玩「兩手策略」。（本報資料照片）
民進黨團總召柯建銘（右）振臂呼喚的大罷免，賴清德總統（左）看似試圖保持距離，但外界都看出他們在玩「兩手策略」。（本報資料照片）

賴清德總統看似試圖與「大罷免」保持距離，但民進黨團總召柯建銘振臂呼喚的大罷免，已預告執政者選擇了朝野對抗路線。這個惡鬥路線，也註定賴清德這兩年的任期將難有政績，使台灣社會陷於政治動盪與撕裂，是他必須承受的責難。尤其，在美國總統川普急劇攪動全球政局之際，台灣若因內鬥而拿不出穩健的因應，他將背負更嚴厲的歷史罪名。

賴清德看似袖手旁觀，但外界都看出他和柯建銘在玩「兩手策略」，他以總統的高度假意喊團結，但仍不時提醒要抗中保台，幫大罷免保溫。陪民間團體遞交罷免提議書的前聯電董事長曹興誠說，這次罷免不是藍綠對抗，罷免真正的議題是選擇「反共保台」還是「投共賣台」，是反共清內奸的「聖戰」。曹興誠大拋紅帽，正是將賴清德內心的期待行動化。

眾所周知，這次無差別大罷免的發動，正是賴政府面臨朝小野大的難局，法案和預算都處處碰壁，也讓卓榮泰成為史上最會「覆議」的行政院長。無差別大罷免的目的，就是要拉下六席藍營立委，翻轉朝野的席次優勢。這個算計與立委的表現無關，只在論席次勝負，當然是藍綠對抗。因此，國民黨主席朱立倫宣稱不畏戰，必要時會「以戰止戰」。

換句話說，大罷免根本無涉兩岸關係，但民進黨若不喊出「抗中保台」，就找不到支持「聖戰」的大義。因此，從柯建銘到曹興誠，一定要把國會鬥爭上綱到「阿共的陰謀」，要把藍委打成中共同路人，把大罷免昇華成「愛台」、「救國」、「救民主」的行動，才能催化罷免民眾的動機。

這些指控當然是純粹的仇恨動員，卻利用本土及愛國來包裝。賴清德在春節活動中，時不時會流露出類似談話。例如，他在台商會上說，「有台灣才有中華民國」；在退輔會團拜時，他要榮民保衛國家，「不被中國所滲誘」。這些說詞，和曹興誠的說法同腔同調。也難怪朱立倫說，所謂的「民間團體」，根本就是民進黨側翼。

讓側翼團體假民意之名，做執政者政治進攻的急先鋒，原是民進黨擅長的操作手法。因此，作為總統府「社會防衛韌性委員會」顧問的曹興誠，職責就是不斷提醒人們要有「防衛意識」，要努力認知作戰，鎖定「投共賣台」的敵人。此刻的曹興誠，如同當年美國的麥卡錫，要以新的紅色恐怖宣傳當賴政府的馬前卒，才會有一連串匪夷所思對在野立委的指控。

罷免當然是公民的權利，但罷免權的設計，是針對特定不適任的公職人員而發，而不是隨便用來「推翻選舉權」。真正自發的公民行動，是指出個別立委的失格，而不是聽命政治人物號召，進行無差別的「批發式」罷免。這次的大罷免是執政黨發動，賴清德卻故作沉默，假裝「尊重民意」，也太虛假。這種「司馬昭式」的圖謀，還要以「愛台護民主」來粉飾，令人瞠目結舌。試想，如果罷免總統的門檻和立委一樣，多少民眾也很想要罷免賴清德。

台灣目前的處境不是一片安泰。川普引發的國際動盪，無論關稅戰或晶片戰，都讓台灣企業繃緊神經。如果中共圖謀台灣的野心如此迫切，賴政府還有閒情在島內搞大罷免的惡鬥，這不是太矛盾嗎？民進黨的作法，根本是在破壞內部團結，哪有一點是在「強化社會防衛韌性」？行政院放任各部會網軍造謠總預算，已讓人們看破手腳，也極度厭惡。綠營鋪天蓋地的罷免戰，只讓賴卓體制的無能愈發凸顯，讓台灣內耗自傷，這算什麼領導？

罷免 賴清德 民進黨

上一則

反罷團體戰 新北藍委邀李四川出馬 綠委籲黨公職助連署

下一則

台連續殺人案撈出新屍塊 救難人員現場焚紙錢招魂

延伸閱讀

立院新會期朝野協商破局 韓國瑜自嘲「快被罷免了」

立院新會期朝野協商破局 韓國瑜自嘲「快被罷免了」
以反共保台為名的台灣大罷免戰

以反共保台為名的台灣大罷免戰
民進黨中常會 賴清德：投資美國、多買天然氣 爭取談判利基

民進黨中常會 賴清德：投資美國、多買天然氣 爭取談判利基
賴清德籲兩岸對話取代對抗 國台辦批：說一套做一套

賴清德籲兩岸對話取代對抗 國台辦批：說一套做一套

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿