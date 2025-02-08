新聞評論／賴清德、柯建銘的和戰雙簧 大罷免惡鬥內耗自傷

民進黨團總召柯建銘（右）振臂呼喚的大罷免，賴清德總統（左）看似試圖保持距離，但外界都看出他們在玩「兩手策略」。（本報資料照片）

賴清德 總統看似試圖與「大罷免 」保持距離，但民進黨 團總召柯建銘振臂呼喚的大罷免，已預告執政者選擇了朝野對抗路線。這個惡鬥路線，也註定賴清德這兩年的任期將難有政績，使台灣社會陷於政治動盪與撕裂，是他必須承受的責難。尤其，在美國總統川普急劇攪動全球政局之際，台灣若因內鬥而拿不出穩健的因應，他將背負更嚴厲的歷史罪名。

賴清德看似袖手旁觀，但外界都看出他和柯建銘在玩「兩手策略」，他以總統的高度假意喊團結，但仍不時提醒要抗中保台，幫大罷免保溫。陪民間團體遞交罷免提議書的前聯電董事長曹興誠說，這次罷免不是藍綠對抗，罷免真正的議題是選擇「反共保台」還是「投共賣台」，是反共清內奸的「聖戰」。曹興誠大拋紅帽，正是將賴清德內心的期待行動化。

眾所周知，這次無差別大罷免的發動，正是賴政府面臨朝小野大的難局，法案和預算都處處碰壁，也讓卓榮泰成為史上最會「覆議」的行政院長。無差別大罷免的目的，就是要拉下六席藍營立委，翻轉朝野的席次優勢。這個算計與立委的表現無關，只在論席次勝負，當然是藍綠對抗。因此，國民黨主席朱立倫宣稱不畏戰，必要時會「以戰止戰」。

換句話說，大罷免根本無涉兩岸關係，但民進黨若不喊出「抗中保台」，就找不到支持「聖戰」的大義。因此，從柯建銘到曹興誠，一定要把國會鬥爭上綱到「阿共的陰謀」，要把藍委打成中共同路人，把大罷免昇華成「愛台」、「救國」、「救民主」的行動，才能催化罷免民眾的動機。

這些指控當然是純粹的仇恨動員，卻利用本土及愛國來包裝。賴清德在春節活動中，時不時會流露出類似談話。例如，他在台商會上說，「有台灣才有中華民國」；在退輔會團拜時，他要榮民保衛國家，「不被中國所滲誘」。這些說詞，和曹興誠的說法同腔同調。也難怪朱立倫說，所謂的「民間團體」，根本就是民進黨側翼。

讓側翼團體假民意之名，做執政者政治進攻的急先鋒，原是民進黨擅長的操作手法。因此，作為總統府「社會防衛韌性委員會」顧問的曹興誠，職責就是不斷提醒人們要有「防衛意識」，要努力認知作戰，鎖定「投共賣台」的敵人。此刻的曹興誠，如同當年美國的麥卡錫，要以新的紅色恐怖宣傳當賴政府的馬前卒，才會有一連串匪夷所思對在野立委的指控。

罷免當然是公民的權利，但罷免權的設計，是針對特定不適任的公職人員而發，而不是隨便用來「推翻選舉權」。真正自發的公民行動，是指出個別立委的失格，而不是聽命政治人物號召，進行無差別的「批發式」罷免。這次的大罷免是執政黨發動，賴清德卻故作沉默，假裝「尊重民意」，也太虛假。這種「司馬昭式」的圖謀，還要以「愛台護民主」來粉飾，令人瞠目結舌。試想，如果罷免總統的門檻和立委一樣，多少民眾也很想要罷免賴清德。

台灣目前的處境不是一片安泰。川普引發的國際動盪，無論關稅戰或晶片戰，都讓台灣企業繃緊神經。如果中共圖謀台灣的野心如此迫切，賴政府還有閒情在島內搞大罷免的惡鬥，這不是太矛盾嗎？民進黨的作法，根本是在破壞內部團結，哪有一點是在「強化社會防衛韌性」？行政院放任各部會網軍造謠總預算，已讓人們看破手腳，也極度厭惡。綠營鋪天蓋地的罷免戰，只讓賴卓體制的無能愈發凸顯，讓台灣內耗自傷，這算什麼領導？