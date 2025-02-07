黑白集／全憑顏色論好惡 政治魔人踢到鐵板

「486先生」陳延昶。（本報資料照片）

大S徐熙媛 在日猝逝，網路不斷有人爆料她就醫到去世的過程，演藝圈人士則紛提她生前與自己互動點滴。還有不少命理與星座專家宣稱，早算到她有性命之憂，果然在劫難逃。各網站的點閱排行，更被大S新聞包辦前茅。

這當然是消費、甚至近於剝削。但演藝圈原奉行「壞消息強過沒消息」，徐氏姊妹當年竄紅，正因她們是輿論弄潮兒，大鳴大放的風格，把自己打造成話題女王。大S盛年猝逝，悼念變成另類流行，似難以厚非。

較受爭議的，如電商486先生稱，大小S那麼愛中國，祝她們下輩子「投胎當中國人」。有親綠網紅質疑，消息曝光時間點，正好掩蓋曹興誠呼籲大罷免 藍委的記者會。結果都激起眾怒，在壓力下被迫道歉、刪文。

政治掛帥與網紅當道，是台灣近年指標現象。在長期洗腦下，某些人眼中世界只剩黨同伐異，一切都要上綱到藍綠對決。對別人悲傷痛苦的同理心，已被拋到九霄雲外，全憑顏色論好惡。

但從輿論反應可看出，凡事都牽拖政治，用來罵立場相異者，所引發的回響終究負面居多。離開眾口鑠金的同溫層，社會上大部分的人，還是比想像中更冷靜、更理性。

對於堅持把鬥爭進行到底，總相信只要打出族群與統獨牌，仇恨動員「一抓就靈」的政治人物，或許可由此得到一點參考。