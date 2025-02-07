新聞評論／卓內閣一事無成 用大漲價押注大罷免？

台鐵董事會審議通過票價調漲案，最低平均票價調幅是26.8%，交通部長陳世凱說，這個月就會啟動費率審議委員會，新票價有機會在上半年上路。（本報資料照片）

台鐵 公司化滿一年，原預計去年虧損74億元（台幣，下同，約2.26億美元），實際虧損卻高達138億元，近乎加倍。為此台鐵董事會決議調高票價，平均漲幅達26.8%，希望能在2028年達到損益平衡。台鐵漲價，會不會引發高鐵、捷運 和客運業跟進，備受矚目。尤其，行政院對台電的千億元補貼遭刪，台電已擬妥一個調漲電價13%的方案。當公部門帶頭調漲費率，民間各業要不萬物飛漲也難。

台鐵票價遭凍漲30年，如今改制公司化，票價若再不調整，公司財務將永無健全之日。但是，票價一次調高26.8%，幅度並不算小。以台北到高雄自強號為例，票價將從824元調高為975元；與高鐵的北高1490元相比，已相去不遠。如此一來，會不會降低台鐵原有的「價廉」優勢，使許多乘客轉而改搭高鐵以節省時間。包括若干區域性的短程旅客，是否將棄台鐵改搭捷運或客運，導致旅客流失，這都是台鐵必須隨時機敏因應調整的。

台鐵票價凍漲30年，當然極不合理。對比之下，高鐵票價17年未曾調整，台北捷運也已凍漲長達29年，同樣都是很不合理的事。台灣主政者「政治掛帥」的思維，對公營事業或公用事業動輒干預，往往把這些機構掐成「漸凍人」，台鐵就是最鮮明的例子。如果形象新穎的高鐵或北捷、高捷也步其後塵，那豈是人們所樂見之事？

事實上，去年油電雙漲後，高鐵即曾醞釀調整票價。高鐵當時稱，17年來消費者物價指數年增率累計達25.7%，加上高鐵明年將引進新世代列車，有龐大的資本支出；若維持現有票價，資金缺口將出現新高峰。根據高鐵的調整計畫，北高票價預計從現行的1490元調高為1720元，漲幅約15%。但高鐵當時未立即行動，聲稱將等台鐵的調漲方案通過，再將高鐵的方案送交董事會。因此，台鐵調漲勢必引發高鐵票價連動，已可預期。

再看台北捷運，從1996年通車以來，即從未調整票價。去年油電雙漲後，北捷極力克制調漲的欲望，只將常客的優惠折扣縮減。此舉，恐怕也是唯恐影響去年底大選的無奈之舉。近三年台電四度調高電價，累積漲幅達75%，對北捷財務壓力極大。與他國比較，自2010年以來，首爾地鐵漲幅47%，紐約地鐵漲幅39%，台北捷運卻始終動彈不得。北捷每日平均運量約200萬人次，卻因票價長年凍漲，今年將首度出現虧損。人們難道要眼睜睜看著它變成另一個台鐵？

台鐵漲價，勢必觸動高鐵和北捷跟進，進一步引發蠢動的物價燎原。這些，恐是無可避免的發展。而追溯其源頭，都與錯誤的能源政策使台電不堪賠累、而接連調漲有關。卓榮泰就任行政院長以來，外界看不到他拿出任何福國利民的行政作為，卻只見他對在野黨一再強硬的覆議和駁斥，目的在拉升「大罷免 」的仇恨氛圍。如今，大罷免已箭在弦上，而8月投票時，將適逢這些交通公用事業價格漲勢齊發。試問，屆時民眾會覺得該欣然投民進黨一票嗎？

最近全球都對川普大打關稅戰保持高度警惕，唯卓榮泰對川普鎖定台灣晶片產業，竟稱「這是台灣的好機會」，我們要創造更好的發展。如此對世局時事懵然無感的閣揆，到底對國際經濟和國內產業有什麼認識，對川普大刀橫掃的狂暴又有什麼準備，實讓人憂心。如果面對世界變局茫無所覺，心心念念只想著大罷免的仇恨動員，這樣的閣揆，如何能讓人民期待？