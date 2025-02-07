5檢列席吳乃仁奢宴全送評鑑 檢2度通知吳說明都遭拒

民進黨派系大老吳乃仁被爆料與檢察官吃高檔餐廳，檢方兩度通知吳說明都遭拒。（本報資料照片）

台北地檢署五名檢察官去年遭爆與民進黨 新潮流大老吳乃仁豪奢餐宴，引發軒然大波，檢方行政調查出爐，認定五名檢察官均有違失，違反檢察官倫理規範，均送檢察官評鑑委員會個案評鑑。

本報系聯合報報導，北檢調查，餐敘是人力業者陳啟莊作東，與舊識檢察官徐名駒各找朋友餐敘。徐名駒事前知悉陳邀約吳乃仁，容任安排高價餐廳與吳餐敘，還約同事餐敘，由陳支付超乎一般正常社交標準的高價飲宴，損及檢察官公正、廉潔之形象，媒體披露後雖匯餐費給陳啟莊，但無從卸責，違反檢察官倫理規範情節重大。

另四名檢察官基於同事情誼及信任參加餐敘，事前不知吳乃仁與會，但見吳現身，未採取適當拒卻或離開，事後也不察何人付款而受招待，遭外界質疑，言行有失謹慎，均送評鑑。

民眾黨 立委黃國昌 質疑，北檢檢察長王俊力也曾跟被調查的當事人宴飲，試問法務部長鄭銘謙，是否敢處理王俊力，還是護航到底？

台北中國時報報導，台北地檢署調查吳乃仁與五名檢察官在高檔日料店餐敘案，過年前曾兩度以書函通知吳乃仁說明，但吳拒絕接受訪談，埋單的陳啟莊也對吳乃仁出席餐會的目的語帶保留，主揪的檢察官徐名駒則聲稱不知吳當天受邀餐會，檢方因行政調查沒有強制力，依餐廳監視器畫面及LINE對話紀錄，認為徐事先應知悉吳出席，最後決定將五名檢察官全送評鑑。

五位檢察官若被認定有懲戒必要，就移送懲戒法院職務法庭。如果認定沒有懲戒必要，就報法務部檢審會建議處分種類。