5檢列席吳乃仁奢宴全送評鑑 檢2度通知吳說明都遭拒
台北地檢署五名檢察官去年遭爆與民進黨新潮流大老吳乃仁豪奢餐宴，引發軒然大波，檢方行政調查出爐，認定五名檢察官均有違失，違反檢察官倫理規範，均送檢察官評鑑委員會個案評鑑。
本報系聯合報報導，北檢調查，餐敘是人力業者陳啟莊作東，與舊識檢察官徐名駒各找朋友餐敘。徐名駒事前知悉陳邀約吳乃仁，容任安排高價餐廳與吳餐敘，還約同事餐敘，由陳支付超乎一般正常社交標準的高價飲宴，損及檢察官公正、廉潔之形象，媒體披露後雖匯餐費給陳啟莊，但無從卸責，違反檢察官倫理規範情節重大。
另四名檢察官基於同事情誼及信任參加餐敘，事前不知吳乃仁與會，但見吳現身，未採取適當拒卻或離開，事後也不察何人付款而受招待，遭外界質疑，言行有失謹慎，均送評鑑。
民眾黨立委黃國昌質疑，北檢檢察長王俊力也曾跟被調查的當事人宴飲，試問法務部長鄭銘謙，是否敢處理王俊力，還是護航到底？
台北中國時報報導，台北地檢署調查吳乃仁與五名檢察官在高檔日料店餐敘案，過年前曾兩度以書函通知吳乃仁說明，但吳拒絕接受訪談，埋單的陳啟莊也對吳乃仁出席餐會的目的語帶保留，主揪的檢察官徐名駒則聲稱不知吳當天受邀餐會，檢方因行政調查沒有強制力，依餐廳監視器畫面及LINE對話紀錄，認為徐事先應知悉吳出席，最後決定將五名檢察官全送評鑑。
五位檢察官若被認定有懲戒必要，就移送懲戒法院職務法庭。如果認定沒有懲戒必要，就報法務部檢審會建議處分種類。
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