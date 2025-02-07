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總預算案審查報告未送達 行政院憂重複或超額刪減

台灣新聞組／台北7日電
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行政院發言人李慧芝。（記者蘇健忠／攝影）
行政院發言人李慧芝。（記者蘇健忠／攝影）

今年度總預算三讀審查報告未出爐，行政院昨批評，立法院此次處理總預算案有別以往，恐發生重複刪減，或刪減數超過預算數的情況。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，總預算審查報告已做成草稿，給行政院主計處檢視，也提供給立院8個委員會檢視，待議事處確認。

行政院發言人李慧芝昨天表示，過往總預算案審查為了避免重複刪除，或個別項目刪除數字超過預算數，行政、立法共識都是以「大包小」方式計算，立法院此次卻直接加減「個別刪減數」，做法有別以往，恐產生重複刪減、刪減數超過預算數的情況，行政、立法院對此也沒有達成共識。

李慧芝表示，立法院這一次未邀主計總處協助計算，行政院也沒有獲得數字的詳細說明，只能待立法院將總預算案送出再行因應。

民進黨團書記長陳培瑜日前在臉書公布部分審查報告內容，質疑報告內容刪除原提案人名字，立法院淪為藍白遮羞布，喊話立法院正副院長韓國瑜、江啟臣道歉。

王鴻薇表示，從2017年到2024年度，民進黨籍立法院長蘇嘉全、游錫堃送出的總預算案審查報告書，格式均一樣，以2017年度總統府所公告的總預算報告書，不會看到提案人，若是如此，何來立法院淪遮羞布之說？民進黨不懂預算裝懂，亂帶風向，反要陳培瑜向韓、江道歉。

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