「路易莎咖啡」拒當罷免場所遭出征 網友：青鳥簡直惡霸

公民團體利用路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，業者事後公告拒絕所有政黨的政治活動。(取材自Google地圖)

全台罷免 立委行動持續延燒，有團體利用「路易莎」咖啡 埔里酒廠門市進行罷免立委馬文君的連署收件，引發爭議；業者事後收掉戶外桌椅，並公告「拒絕所有黨派的政治活動」，此舉引爆青鳥不滿、湧進路易莎總部臉書 出征並揚言抵制，未料，網友留言幾乎一面倒，認為青鳥連最基本的尊重與素養都沒有，「就別自稱公民了，那叫惡霸或土匪。」

事件起於路易莎埔里酒廠門市在臉書的聲明：「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動！」並撤離店外桌椅，貼上「謝絕所有黨派的政治活動」的公告。

貼文一出，立即引爆支持罷免民眾的不滿，留言指出，「昨天有10萬連署書進中選會，請問公關部門要怎麼處理危機，你們可能要仔細想想後面的客群消費選擇喔」。未料，從門市到總部臉書立即湧進數千留言，多數網友力挺業者，認為「路易莎是營業場所，是喝咖啡的地方。」也有人說，「感謝你們的努力，為世界帶來美麗。」

網友表示，「店家有權利不捲入政治的紛爭，請不要侵害店家的權益。」「看到留言就放心了，理智的人還是占多數」，「連署罷免的人為什麼不去公園，而要在店家門口擺攤，被拒絕還理直氣壯出征，不覺得丟臉？」「10萬人不喝路易莎，其他2290萬我們來喝路易莎」。