消費大S扯中國 遭砲轟「毫無口德」網紅486道歉不刪文

486先生遭網友砲轟「毫無口德」。(圖／486團購提供)

大S 春節赴日旅遊，2日因流感併發肺炎在日本 過世。電商網紅「486先生」竟在社群發文「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」，486先生也在臉書 發文，「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國」，隨後又補充，「台灣少了一個堂堂正正的中國人」。遭網友砲轟「毫無口德」。

網友認為他「毫無同理心」、「冷血無情」，不少人更直言要抵制、拒絕買他的電商產品。486先生昨天上傳致歉影片，表示「我在這公開對這樣腦殘的行為致歉」，他會好好反省。但486先生仍說，「她本來不就是希望當中國人？難道要我祝福她投胎當美國人？」、「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人」。雖然道歉了，依舊無法平眾怒。

486先生的言論連同樣親綠的網紅律師林智群也看不下去，他在臉書怒轟，「486老哥最近的言論及行為真的不行，不是掛一個台派就可以為所欲為」，486先是嘴硬「我道歉！更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人」，直到昨天，486才上傳致歉影片，「公開對這樣腦殘的行為致歉」，表示他會好好反省，但先前的貼文則留著不刪除，讓所有朋友了解他的無腦發文，也是對他的警惕。

不過，儘管486先生已公開道歉，下方留言仍有網友力挺「大哥沒有錯，支持」、「哪裡錯了？她們不是很想當中國人嗎？」、「邏輯沒問題，但台灣人良善會覺得對方已逝就不用再提，台派相對溫暖」。