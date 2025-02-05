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新聞評論╱用覆議提煉仇恨 以罷免收割人性 柯建銘、卓榮泰自我作踐

聯合報社論
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開工首日，中選會的首件大事，是忙著受理20個團體遞送的罷免提議書。其中，19案是為罷免國民黨立委，另一案是為罷免新竹市長高虹安。可想而知，這些罷免案全是民進黨側翼所發動，他們並特意選在同一時間舉行記者會。同日，行政院長卓榮泰在新春團拜上皮笑肉不笑地抱歉，說茶點沒了，「真的是沒了」，為預算再補一齣哭窮戲碼。

對這些進展，民進黨團總召柯建銘喜不自勝。他當天在立法院接受媒體聯訪，聲稱本會期就是「罷免會期」，大罷免一定「大成功」。他並預測，史上朝野最對立的時代，9月1日就會恢復平靜，屆時罷免投票結束，「院長、副院長都會順勢換人」。老柯的張狂，不是沒理由的。他上個會期呼嘯國會的行徑，受到各界批評，他仍執意而為，現在正是他「驗收成果」的時刻。正是他用暴怒暴走，召喚出綠營漫天仇恨值，現在才有廿個罷免案送件的佳績。

柯建銘的得意，和卓榮泰的僵硬，形成對比。卓揆上任至今，除了被國會混戰拖住，行政上幾乎看不到建樹，讓他成為一個「沒有存在感」的院長。前閣揆蘇貞昌任內以蠻橫跋扈著稱，讓民進黨主導的立法院淪為「行政院立法局」，供行政院予取予求。如今形勢逆轉，沒有主見的行政院長，只能聽憑已失去多數地位的民進黨團總召指揮，企圖用混戰的方式扭轉劣勢，自甘降為「立院黨團行政局」。這種「尾巴搖狗」的變化，才是賴政府最大的危機。

卓榮泰的虛弱，已難以遮掩。他開春上工第一件事，就是追問立法院是否收到《選罷法》覆議案，這當然也是配合柯總召的布局演出。數日後，覆議案必然以失敗收場，此一結果早在預料之中；問題是，為何卓榮泰仍堅持要加演這一場？原因很簡單，就是要透過不斷的程序杯葛及議事對抗，才能「提煉」出綠營支持者最大的「仇恨值」，掀起「大罷免」的狂潮。這就是柯建銘的如意算盤。中華民國成立100多年來，行政院僅提過13次覆議案；但卓榮泰只上任八個月，就提了三次。這樣的紀錄，卓揆感到光榮嗎？

一個政黨如此處心積慮地想要掌控一切權力，卻無意拿出什麼積極作為服務人民，對於偏差的政策則拒絕修正，更不想聽取選舉民意或立法機構的制衡。這種政黨，配得上它所擁有的權力嗎？一個執政者，若只顧自己的光鮮作威作福，不顧社會大眾而只照顧自己周邊的沾親帶故者，不顧施政卻只會玩杯葛和鬥爭的政治遊戲；那麼，人民有什麼理由要把權力繼續託付給它？

柯建銘召喚的「大罷免」，雖只是針對國民黨立委而發，其實也在掀起台灣社會對立氛圍，更為了推翻一年前立委選舉的結果。這種作法，本身就在撕裂社會，也在破壞民主價值，是全球民主國家罕見的逆行。更嚴重的是，民進黨利用覆議、釋憲、罷免等極端手段來提煉仇恨，到了無所不用其極的地步，其更昂貴的代價，是台灣社會人性和公理的泯滅。

近日藝人大S徐熙媛在日本因流感猝逝，外界一片嘆惋。未料，綠營罷免團體卻質疑，其死訊選在罷免記者會前發布，是故意要用來轉移對綠營大罷免的注意力。更有綠營網紅發文，稱希望「大S投胎到中國」。如此冷血到喪心病狂的言論，如果不是政治人物再三提煉刺激，社會何以至此？

可悲的是，號稱「民主進步」的政黨，面對柯建銘、卓榮泰這一代政治人的自我作踐行為，竟沒人敢出聲制止。權力使人腐化，果真不假！(轉載自聯合報社論)

罷免 卓榮泰 民進黨

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