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白營擬反制大罷免 黃國昌籲賴清德懸崖勒馬並表態

記者林銘翰、蔡晉宇／台北5日電
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民眾黨代理主席黃國昌再度呼籲賴清德總統懸崖勒馬，並要求在民進黨中常會展現清楚態度，禁止民進黨的黨公職參與大罷免。（記者戴永華／攝影）
民眾黨代理主席黃國昌再度呼籲賴清德總統懸崖勒馬，並要求在民進黨中常會展現清楚態度，禁止民進黨的黨公職參與大罷免。（記者戴永華／攝影）

針對多個民間團體發動罷免國民黨區域立委，民眾黨代理主席黃國昌昨天再度呼籲賴清德總統懸崖勒馬，並要求在今天民進黨中常會展現清楚態度，禁止民進黨的黨公職參與大罷免；如果賴總統仍然執意為之，民眾黨會有相應反制作為。

對於黃國昌限期身兼民進黨主席的賴總統表態，並邀其辯論，民進黨昨表示「沒有回應」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則表示，黃國昌永遠喜歡自抬身價，「先和蔡壁如來場參選民眾黨主席的辯論，是社會更期待的」。

被點名罷免的藍營立委利用春節期間加緊回防選區，黨中央則結合藍營執政縣市首長執行「保藍行動」，打政績團體戰抵抗惡罷。國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨一定會團結一致，從中央到地方，全體支持黨籍立委。

朱立倫昨連跑北北基三個地方黨部主持新春團拜。他批民進黨當家鬧事爭政治權益，新春開工就搞惡罷，不問是非公理，15執政縣市長和黨員須團結對外，必要時以戰止戰反擊。

國民黨中央評估，全國大罷免將導致投票率提高，每一席區域立委各自擅長空戰、陸戰，但一定要做好熱戰準備，除繼續勤跑基層，強化組織量能，也要站出來說服選民，「惡罷團體」理由有多荒謬不具正當性；台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等，將與每一區域立委聯合作戰。

綠：尊重公民行使直接民權

不過，民進黨立委沈伯洋昨表示，罷免案第二階段連署會在3月進行，之後會有最多100天的「冷卻期」，公民團體會需要更多資源，他呼籲民進黨中央適當時間動起來，幫忙論述、舉辦講座，別讓公民團體孤軍奮戰，並由秘書長林右昌承擔，「畢竟幫不幫忙，都會被說成藍綠對決」。民進黨表示，人民是國家的主人，罷免是公民權利，尊重公民行使直接民權，黨部也持續與黨團合作，透過直播、記者會等方式，將藍白惡刪預算犧牲民生等作為讓更多民眾清楚知道。

鼓吹「大罷免」的民進黨團總召柯建銘已經放話，立法院新會期就是「罷免會期」。黃國昌昨接受廣播節目專訪時表示，罷免是憲法賦予人民的直接民權，不過屬於代議政治的例外性手段，主要是針對不適任立委，然而，由民進黨發動的大罷免，根本已經成為政黨鬥爭的工具，「這是民進黨選輸以後不認輸，想要在國會翻盤使用的手段。」

黃國昌指出，面對立院通過的法案，行政院長卓榮泰大概就是三招：首先是提覆議案，再來是尋求「綠色大法官」解圍，最後則是發動大罷免；賴總統在新春談話呼籲朝野和諧，然而說的是一套，做的又是另外一套，到底是人格分裂，還是在玩兩面手法？

黃：民眾黨不會像沙包挨打

黃國昌呼籲賴總統以蒼生及台灣為念，清楚做出決斷，告訴台灣社會「民進黨反對用罷免進行鬥爭」，否則民眾黨會有相應作為，今天就是民進黨中常會，希望賴總統會後有清楚的態度，「如果要公開辯論，黃國昌隨時奉陪」；若賴總統仍然執意為之，民眾黨不會像沙包一樣被打，而是會採取反制作為。

廣播主持人黃暐瀚詢問，民眾黨是否會呼籲支持者反對罷免？黃國昌表示「真的走到第三階段（投票）再說」，他批民進黨側翼急著送出罷免連署書，再配合行政院送出覆議案助攻，就是為了進行政治上的炒作，延後選罷法新法的生效日期，司馬昭之心路人皆知。

針對接下來的因應作為，黃國昌表示，民眾黨會分地區跟階段實施，還是需要經過黨內討論凝聚共識，因為各地的情況都不太一樣，「不過，請民進黨不要心存幻想，認為民眾黨會沒有作為跟聲音，這是不可能發生的事情」。

吳思瑤回應表示「讓民意先行」，人民就是國家主人，罷免這件事沒人能主導、阻擋，都要尊重公民的自主意志；賴總統對這件事已說得非常清楚，但黃國昌仍要惡意連結成「賴清德指使」，黃該辯論的對象是國民黨主席朱立倫，因為以政黨之姿，指名罷免民進黨立委的是國民黨。

民進黨 罷免 黃國昌

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