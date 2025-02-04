批選罷法覆議正當性零 黃國昌：行政院吃飽太閒

大年初六開工日，朝野卻因選罷法覆議案、立委罷免潮持續對立。行政院針對罷免連署需附身分證影本的「選罷法」修正案提出覆議，立法院長韓國瑜辦公室昨天下午發出朝野協商通知，將於本周四下午召開朝野協商討論覆議案事宜；國民黨 團將主張於本月11日處理覆議案，新會期則於本月中下旬再開議。

「請問行政院是吃飽太閒、沒有其他正事可以做？」民眾黨團總召黃國昌表示，針對選罷法連署程序加嚴，行政院發動覆議案的正當性是零，民眾黨八名立委團進團出，未來一定會投下反對、支持原決議的投票，到時候也請卓榮泰 知所進退。

對於行政院不只對選罷法提出覆議案，還考慮對總預算 、財劃法等提出覆議，國民黨團總召傅崐萁呼籲卓榮泰「大過年應該團結一致」，經民主程序完成的財劃法、總預算等，卓院長應積極聯繫、溝通與協調，「希望新年新氣象，卓院長與在野黨多溝通才是國家之福」。

傅崐萁並預告，韓國瑜將於本周四朝野協商，預計本月11日處理覆議案。據了解，國民黨團擬主張不邀請卓榮泰報告，11日直接開院會處理。

至於有媒體人分析，春節過後將啟動「內閣改組」，且賴總統已有閣揆替代人選，民進黨團總召柯建銘則直呼「不可能」，並強調卓榮泰是「中華民國史上最穩定的行政院長」。

卓榮泰昨主持行政院新春團拜時，稱正努力思考如何用新年的喜氣洋洋，沖掉政治僵局。面對藍白揚言否決覆議案，他則說「新年到了，要多做對國家好的事」。

卓榮泰昨向院本部官員拜年，此次部會首長並未出席，也未如往常備有茶點。卓揆首先向眾人致歉：「不是省，是沒了」，只能徒手恭喜，但政府會持續努力，盼在端午節補回來。

談到今年期許，卓榮泰期盼行政團隊新的一年能多為國家、社會及人民多做好的、對的事情。他並提及，賴總統非常關心未來國家社會運作，政府正努力思考，如何用新年的喜氣洋洋沖掉政治僵局，許多產業也期待政府說明如何面對國際局勢。