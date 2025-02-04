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黑白集／台灣新年沒有賀歲片 還奢談超車日韓？

轉載自聯合報
今年春節未見台灣戲院推出「本土賀歲片」，讓過年少了許多「年味」；圖為台灣的新復珍戲院，因受到疫情、串流平台衝擊將結束營業。(記者王駿杰／攝影)
今年春節未見台灣戲院推出「本土賀歲片」，讓過年少了許多「年味」；圖為台灣的新復珍戲院，因受到疫情、串流平台衝擊將結束營業。(記者王駿杰／攝影)

今年春節，台灣除了罷免紛擾，罕見地未見戲院推出「本土賀歲片」，也讓過年少了許多「年味」。反觀對岸，春節票房前三名，都由大陸本土電影包辦，其中動畫片「哪吒之魔童探海」已賣破百億台幣。一消一長，台灣電影現況令人憂心。

春節賀歲片曾是台灣過年期間特殊風景，台片、港片與西片三強爭霸，是許多人共同記憶。近年春節檔台片票房還算差強人意，直到去年，還有三部台片在春節上映。今年台片全面棄守春節檔，無異於一記警鐘。

對岸賣座前三名電影，「哪吒」、「封神」取材自中國神話故事，「唐探」背後，則是華人在歐美打工辛酸史。這些養分，都非對岸專利。封神主要演員費翔、吳興國，都是從台灣演藝圈走出。題材、優秀電影人都不缺，究竟缺什麼，答案很清楚。

台片品質不差，市場卻難開展，有受串流影音平台影響，也有內部因素。本土市場有限，不少台片卻因意識形態刻意「去中」，自絕於華人市場。到對岸發展的影視工作者，甚或得承擔統獨、政治壓力。「賀歲片」題材受限又無市場，只能逐漸被淘汰。

年前朝野預算大戰，文化部長李遠曾發出「台漫2027超車日韓」豪語，只成為笑柄。從「哪吒」、「封神」的成功看，台片題材自我設限，連對岸車尾燈都看不到，如何奢談超車日韓？

春節 華人 預算

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