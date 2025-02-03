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防洩密 綠委擬修法查核政務官 在野批掩蓋執法不力

記者張曼蘋、黃婉婷、李成蔭、林銘翰、王千豪／台北3日電
民進黨立委陳冠廷擬在立院新會期提出「國家機密保護法」修法草案，強化對政務官的查核程序及任用期間的安全許可認證。（資料照片）
民進黨立委陳冠廷擬在立院新會期提出「國家機密保護法」修法草案，強化對政務官的查核程序及任用期間的安全許可認證。（資料照片）

民進黨立委陳冠廷擬在立院新會期提出「國家機密保護法」修法草案，規範行政機關應建立跨部會統合的安全許可機制，並強化對政務官的查核程序及任用期間的安全許可認證。

行政院樂觀看待上述提案，稱將視實際提案內容，請權責機關強化相關機制；但藍白立委認為問題不在修法加嚴規定，近年洩密者也非政務官，批評執政黨立委想以修法來掩蓋政府執法不力。

國民黨立委徐巧芯表示，沒辦法把洩漏國家機密者抓起來，應全面檢討。民眾黨立委張啓楷則表示，為了保護國家機密，立委提出相關修法無可厚非，但洩密不是那麼單純，現行規範已經非常嚴格，「可能不單純是法令問題」，政府應該分析其他潛在因素，整體看待哪些環節出現問題。

國民黨團首席副書記長羅智強則認為，推動「國家機密保護法」修法的根本，應聚焦政府濫用行政法規的弊病，尤其是民進黨政府將非涉及國家機密的一般公務文書設為密件，以規避監督。

近幾年來，國安層級洩密案頻傳，如國防部前部長邱國正之子任職國安局期間，雲端帳號遭駭客入侵竊取，致私密影片外流，且其2014年在軍情局時期，更曾因內部人士洩漏其派駐土耳其情報員身分，險釀重大國安危機。

針對類似涉及國安的洩密情形，陳冠廷主張修正國家機密保護法第14條，新增「規範行政機關應建立跨部會統合之安全許可機制，執行相關調查，確保國家機密僅能由符合規定之相關人士知悉、持有或使用」。

至於台灣對政府官員的身家調查機制、安全查核機制，依身分類別分為公務員、政務官、情報人員，並有不同的任用前查核品德及忠誠機制，陳冠廷表示，台灣現在只有初任、再任、調任的適性調查，任用期間執行勤務時的安全許可認證完全缺乏，因此希望建立跨部會統合性的安全許可身分機制。

陳冠廷說，再搭配目前各權責機關已在做「知悉必要性原則」條件，也就是「只有在職責需求範圍內必需要了解特定資訊的人，才可以被授權接觸這些資訊」；兩項機制像是兩把鑰匙，同時轉動才能接觸機敏文件。

此外，對於執行機關，陳冠廷認為，重點是要有機關主責，他建議可參考其他國家的例子，無需再重新發明新體制。

對於立委提案修法防堵洩密，政院人士表示，有關國家機密的保密機制，目前各部會皆循既有規範辦理，感謝立委對於國家機密的重視，後續將視實際提案內容，請權責機關就如何強化相關機制做進一步的討論與審視。

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