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罷免一階段達標 近20案今送件 藍綠掀攻防戰

台灣新聞組／台北3日電
台北市長蔣萬安（左三）與國民黨立委徐巧芯（左二）2日到霞海城隍廟參拜，不少支持者為徐加油。（記者曾學仁／攝影）
台北市長蔣萬安（左三）與國民黨立委徐巧芯（左二）2日到霞海城隍廟參拜，不少支持者為徐加油。（記者曾學仁／攝影）

本屆立委就職滿一年，全台罷免連署遍地開花，藍綠立委都遭鎖定，可達第一階段罷免標準的選區更上看30個以上，今天將有近20個連署案送進中選會。中選會強調將依法行政、標準一致，依法辦理各項選務，不會有差別待遇。

發起罷免民進黨立委吳沛憶的「憶事吳成」罷免團隊，2日在萬華雙和市場擺設連署站。（...
發起罷免民進黨立委吳沛憶的「憶事吳成」罷免團隊，2日在萬華雙和市場擺設連署站。（記者陳正興／攝影）

罷免藍白的團體昨表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人均達第一階段提議罷免門檻，預計今天將送18人提議書到中選會，其中也包含新竹市長高虹安；罷免綠營立委的團體則反擊，台北吳思瑤、高雄黃捷等至少七人都大致達標或快達標，將盡速送件。

對於罷免國民黨立委團體預計一周內送出一階連署，國民黨立法院黨團表示，這都在預料內，國民黨將大串聯打團體戰，不讓個別立委被各個擊破。

民進黨發言人卓冠廷指出，尊重公民自主行使罷免權利；國民黨惡意刪凍總預算，企圖讓政府無法順利推動福國利民建設，種種政治算計，更成為罷免藍營立委的動機。喊出「大罷免」的民進黨團總召柯建銘則表示，罷免不是他一個人的事，而是全台灣人民的事。

對接下來恐將有一連串罷免攻防戰，國民黨團書記長王鴻薇說，國民黨會打「團體戰」全面應戰，串聯個別立委、各縣市選區到黨中央，不會讓罷團各個擊破，團隊接下來也會視罷團實際送件情況即時應對。她還提到，聽說罷團還有在算新聞露出KPI（關鍵績效指標），民進黨弄得猶如進入大選模式，其實也引發民眾及非民進黨支持者強烈反感，像台北罷免雙吳等，這就是相對應的反作用力。

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」表示，已收到7167份提議書，遠超過1938份的門檻，今會「搶頭香」成為首個至中選會送件的民團。第二階段連署要在短短60天收2萬份，「不簡單，但也絕對不是達不到」。

新北板橋區堪稱一級戰區，罷免國民黨板橋東區立委葉元之團體昨率先宣布，提議書已收1萬1088份，遠超過一階門檻，今天送件。葉元之反擊表示，「很難想像民主制度會被民進黨玩弄成這樣，以後是不是只要不是民進黨當選，都要選兩次？」罷免板橋西區民進黨立委張宏陸的團體也說，提議書已2200份，衝到3000份門檻後再送件。

高雄民團發起罷免民進黨立委黃捷、許智傑「雙罷劫」，發言人徐尚賢說，目前分別收到3100份、3000份大致達標，希望衝到4000至5000人再送件。

此外，春節連假結束，民進黨立院黨團傳出除了總召柯建銘續任外，幹事長、書記長都無人登記。不過，柯建銘稍早在臉書公布全新陣容，吳思瑤將續任幹事長，書記長則由不分區立委陳培瑜出任。

新會期民進黨立院黨團的七長名單，總召柯建銘、幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵續任，另名副幹事長由王義川出任，書記長及副書記長則為不分區女力大集合，陳培瑜挑大任出任書記長，「萬老師」郭昱晴、兒少立委林月琴則擔任副書記長；柯建銘也加碼公布，司法及法制委員會召委將由鍾佳濱續任。

 

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