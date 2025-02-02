黃國昌：民眾黨未來目標 是讓更多人才進入地方議會

民眾黨代理主席黃國昌（中）2日在雲林接受媒體聯訪表示，民眾黨未來目標就是讓更多優秀人才進入地方議會或地方政府服務。左為民眾黨立委張啓楷。(中央社)

民眾黨 代理主席黃國昌 2日在雲林說，民眾黨未來目標就是讓更多優秀人才進入地方議會或地方政府服務，在雲林縣議會不會像現在只有1席議員，而是會有更多席議員為民眾服務。

黃國昌2日上午在雲林虎尾鎮民眾黨雲林縣議員陳乙辰服務處，與民眾黨立委張啟楷一同發放發財金，並祝賀在場民眾新年快樂。

針對地方選戰布局方式，黃國昌接受媒體聯訪表示，民眾黨在全台灣、六都及其他重要地方，基層服務都要做得更好，然後讓更多優秀人才進入地方議會或地方政府服務，這是非常明確目標。

黃國昌也發表對於雲林看法，他說過去一段時間民進黨 常是雲林2席立委全拿，但在2024年選戰後發生改變；過去雲林被認為偏綠，但必須冷靜停下來想，偏綠的雲林可能也幫民進黨造就了很多專業的政治人物，但是他們到底帶給雲林鄉親什麼樣的未來，他們照顧了雲林鄉親生活嗎？

黃國昌強調，相信以民眾黨的價值，在雲林這邊一定可以站穩腳步，民眾黨在雲林有非常優秀的議員陳乙辰，在雲林絕對不能只有1席議員，2026年會推更多人參選，與陳乙辰一起在議會打拚。

黃國昌也幽默的說，今天講的話比較抽象一點，新年要說好話，點名誰就比較不好；因為過年期間全台四處跑，他也感謝老婆辛苦照顧3個孩子。