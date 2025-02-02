日媒封「次世代領袖」 台中市長盧秀燕透露訪日計畫

盧秀燕（中）受訪罕見提及家族與日本的淵源。（本報資料照片）

日本 台灣交流協會農曆春節前夕出刊的官方雜誌「交流」，2025年1月號，首度專訪「次世代領袖之一」（次世代を擔うリーダーの一人）的台中市長盧秀燕 。盧秀燕透露，未來兩年任期內會前往日本訪問。

日媒封盧秀燕為「次世代領袖」，盧秀燕也透露訪日計畫。（翻攝自「交流」雜誌）

談起與日本的互動，盧秀燕透露，日本是台中友好城市第二多的國家，再加上個人的淵源，她一直都希望訪問日本。歷任的日本台灣交流協會代表也很客氣地邀請，但是由於三年前發生疫情 ，加上疫後工作繁忙，因此未能如願，但她會規畫在任期內去日本訪問。

關於市長盧秀燕是否近期有訪日計畫，台中市政府表示，城市外交是市政重要環節，市府團隊每年皆會評估出訪的國家與交流內容，若有消息會正式對外公布。

盧秀燕受訪，罕見提及自己家族與日本深厚的淵源，也因為家中多元的文化背景，她始終堅信只要以包容的態度面對不同的文化，促成不同族群間的相互理解並不困難。

盧秀燕父親來自山東省，母親則是新竹望族，外祖父做為家族長子，在日治時代帶著妻女前往東京鐵道學校留學（推測可能是1922年創立的鐵道省教習所），在日本生活長達八年，也因此母親有個日本名字「林代子」。

盧秀燕說到，外祖父因為留學日本，對不同的文化非常寬容，也因此，當母親要跟身為外省軍人的父親結婚時，外祖父非但不介意，反而溫暖地說「只要相處融洽，哪裡出身都沒關係」。

「我父親講的是山東口音較重的中文，我母親的母語則是台語與日文」，盧秀燕說，因為父母的關係，她能夠在台灣、中國大陸、日本等不同文化混合的環境中長大，這造就了她對多元文化的概念。

不只是自己本身，盧秀燕也對日本與台中的歷史交流娓娓道來。盧秀燕表示，台中市政府府徽「湖心亭」是1908年紀念縱貫鐵路貫通時建成，「日本時代建築成現在台中市政府的象徵，可見日本與台中市的連結多麼深」。

此外，台中不只有台中州廳、后里馬場、梧棲出張所、刑務所宿舍群等歷史文化設施，現在的台中市也有許多日本設計師的知名建築，例如伊東豐雄「台中國家歌劇院」、安藤忠雄「亞洲大學現代美術館」、妹島和世與西澤立衛「綠美圖」、隈研吾「台中巨蛋」等。