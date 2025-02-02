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「只剩被罵、累積仇恨值」 立法院民進黨團幹部沒人要當

記者蔡晉宇／台北2日電
本屆立法院第二會期民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，第三會期傳出倦勤。（本報資料照片）
本屆立法院第二會期民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，第三會期傳出倦勤。（本報資料照片）

本屆立法院第三會期從昨天展開，「大罷免」議題成為主軸。朝野攻防再起之時，民進黨立院黨團卻傳出，除了總召柯建銘續任外，幹事長、書記長都無人登記。

民進黨團人士表示，當幹部要高度參與政治攻防，將累積仇恨值，且有相當比例的時間要待在台北，經營選區時間被壓縮，都是原因。

民進黨過去八年完全執政時期，黨團幹部是炙手可熱的位子，除能參與黨團決策，每周三出席民進黨中常會，有和黨主席面對面交換意見機會，且經常面對媒體，對全國知名度更是大有幫助，被視為黨內重要歷練。

由於黨團已有「永遠的總召」柯建銘，僅剩下幹事長、書記長，以及副職幹部能爭取，更加劇內部競爭。為了擺平黨內各山頭勢力，民進黨團逐漸形成默契，幹事長、書記長原則上「一席新潮流、一席非新系」，大家有糖吃、也避免特定派系全拿。

但隨著民進黨去年失去國會最大黨地位，本屆立院第一會期，黨團幹部競爭情況已不若以往。一位綠營立委一語道破，現在立院是藍白占多數、他們說了算，民進黨團成為防守角色，擔任幹部只剩下被罵，吃力不討好。

本屆第二會期，黨團幹部乏人問津情況更甚以往。據悉，接任黨團幹事長吳思瑤受賴清德總統欽點接任一年來，就因身處政治攻防第一線承受極大壓力，近日又被藍營鎖定，對其發動罷免反制，另外，傳出黨內也對吳總是拿著賴清德的意旨「壓黨團」有所不滿，都讓吳思瑤萌生退意。

黨團書記長部分，現任書記長蔡易餘也大喊吃不消，且其選區在嘉義，長時間被綁在台北參與政治攻防，確實壓縮到經營地方的時間。民進黨人士說，多事之秋幹部找不到人，確實是大問題，有賴高層和吳思瑤多溝通，也考驗柯建銘帶領黨團功力。

民進黨 柯建銘 賴清德

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