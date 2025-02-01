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罷免潮恐牽動國民黨主席改選 朱立倫、盧秀燕動向受矚

中央社／台北2日電
國民黨主席將改選，除了朱立倫（右）要爭取連任，台中市長盧秀燕（左）動向也受矚。（記者林伯東／攝影）
國民黨主席將改選，除了朱立倫（右）要爭取連任，台中市長盧秀燕（左）動向也受矚。（記者林伯東／攝影）

國民黨主席將改選，可能競選連任的主席朱立倫如何帶領全黨迎戰罷免潮，將成為能否順利連任的關鍵之一；至於主席熱門人選台中市長盧秀燕，如何在市政、黨務間取得平衡，且讓台中市藍委在罷免潮全身而退，恐將左右參選決定。

國民黨主席改選期程尚未出爐，黨內普遍認為是在9月以後，朱立倫雖然未正式表態參選，但仍持續勤走基層，鴨子划水為連任蓄積能量。

除朱立倫外，國民黨內也有人期待目前最有可能挑戰2028總統大位的盧秀燕帶領黨，但盧秀燕尚未表態。藍營輔選人士指出，勸進盧秀燕參選黨主席的黨內人士不少，但要兼顧市政與黨務，台北、台中兩地奔波，都是盧秀燕若擔任黨主席要面對的問題；此外，新任黨主席將帶領全黨迎戰2026九合一選舉，若選情不如預期，恐挫盧秀燕聲勢、不利問鼎2028總統大位。

該人士也說，國民黨2020、2024選舉，總統候選人與黨主席都不是同一人，整合與戰術攻防都曾出現不一致、影響團結，因此不少黨內支持盧秀燕的人都主張，要選總統就該先拿下黨主席之位。

立法院會去年底三讀通過修正選罷法、憲法訴訟法及財劃法等案，民團為抗議不顧民意，在各地陸續發動罷免連署立委行動。

國民黨內人士指出，即將到來的罷免潮將牽動黨主席選舉，若上半年全台深陷罷免戰，朱立倫到各地為黨籍立委站台，加強論述、疾呼反罷免，形塑團結氛圍，有加分效果。

黨內人士表示，若2月發動罷免，依時程推估，罷免投票時間可能會與下半年黨主席改選時間接近，盧秀燕為了全力守護本命區台中的黨籍立委順利度過罷免，勢必會將重心放在台中，相對受到侷限。

罷免 盧秀燕 國民黨

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