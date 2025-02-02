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「阿北變阿公」 柯文哲IG預錄影片曝剃光頭之謎

記者周佑政／台北2日電
柯文哲的社群平台在大年初四貼出他在今年1月1日錄製的影片，柯文哲親自解答「剃光頭之謎」。（取材自柯文哲Instagram）
柯文哲的社群平台在大年初四貼出他在今年1月1日錄製的影片，柯文哲親自解答「剃光頭之謎」。（取材自柯文哲Instagram）

大年初四，柯文哲的社群平台貼出他在今年1月1日錄製的影片，柯親自解答「剃光頭之謎」。柯文哲也提及，他進去看守所後瘦了11公斤、頭髮全白「我本來是阿北，後來出來變阿公」。

柯文哲的IG昨天貼出影片，柯文哲表示，他在台北看守所兩個月沒有理髮，他說想理髮，所方要他先寫報告。後來有一天下午，他突然被通知說可以理髮，走出牢房後，有個人拿著推剪、圍巾，他問對方說「你會理髮嗎？」對方說「我以前在美容院工作」。

柯文哲表示，後來他就坐下來，讓美容師理髮，「理完之後，他跟我說，他在寵物美容院做過」。

小編詢問，很多人說你是因為自知「罪孽深重」才剃光頭？柯文哲表示，「那個就是標準頭，在那邊都是一樣」。

柯文哲說，他瘦了11公斤、頭髮全白，都認不出那個是誰，「我本來是阿北，後來出來變阿公」。

柯文哲IG小編表示，今年的初四有點不一樣，許多小草和支持者應該特別想念阿北。小年夜和除夕，很多人在北所前陪著阿北，相信他一定感受到這份溫暖。「但你們也知道，阿北一直希望大家不要太感傷，要好好過日子、快樂過每一天」。

柯文哲 寵物

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