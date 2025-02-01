賴清德籲別被統戰 在野促勿撕裂台灣

賴清德總統（前右五）1月31日前往鹿港天后宮參香祈福。（中央社）

賴清德 總統昨天陸續到台中、彰化、雲林及嘉義等多處廟宇參拜並發放福袋，在各廟宇前一再警示，最近二年被起訴、判刑的間諜案愈來愈多，喊話民眾不要被統戰，大家要共同守護台灣、維持民主自由。賴總統也說，詐騙已成國安問題。

賴總統新春連日到各地廟宇參拜並發放一元紅包福袋，他昨天到台中豐原慈濟宮、彰化縣鹿港天后宮、雲林西螺福興宮時，都提及中國對台灣威脅、統戰愈來愈嚴重。

賴清德總統表示，中國對台灣的併吞企圖都沒改變，也透過各種手段在台灣社會進行統戰；他一再說：「不知大家有沒有注意到台灣最近一、二年被檢察官起訴、法官判刑的間諜案愈來愈多，這代表著中國對台灣的統戰愈來愈嚴重」。

賴總統說，中國對台灣地方里長和地方公職人員，或廟宇利用宗教交流名義進行，他提醒大家不要被中國統戰，「否則對我們的危害很大」，平時大家競爭是一回事，但國家主權和民主生活方式，絕對不可以放棄和犧牲。

民眾黨代理主席黃國昌昨天在新竹表示，世界的局勢變化很快，美國新任總統川普上任後快速實現選舉期間對選民所做的承諾，特別是關於AI、半導體產業，新的美國政府有全盤的布局與深刻思考，要保護美國的利益。

黃國昌說，反觀台灣，賴清德總統上台以來，執政的成績單「一片空白」，看不到有任何積極進取的心態與作為，反而在國內製造動盪、對立與衝突。過年期間民進黨發起大罷免 ，只是不斷撕裂台灣社會，民進黨政府是正事不幹、專搞鬥爭。

賴清德日前在春節談話期盼朝野和諧、社會團結，遭國民黨 立委反批，賴總統完全不與在野黨溝通，更放任民進黨團總召柯建銘發動大罷免，是兩面手法、詐團話術，呼籲賴總統應於年後召開國是會議找國政解方，才是全民之福。

國民黨立委李彥秀透過聲明指出，賴總統當選超過一年，完全不與在野黨溝通對話，各部會情勒式攻擊在野黨、恐嚇人民，行政院報復凍結一半地方補助款，網軍側翼把國人當成敵人大搞麥卡錫主義，社會上黑金詐毒依然充斥氾濫，難道這就是賴總統口中的團結和諧、國家向前嗎？

國民黨立委賴士葆說，賴清德總統說朝野要和諧，卻放任民進黨立法院黨團總召柯建銘發動大罷免藍委，行政院長卓榮泰又不斷地嗆在野立委「敢不敢倒閣」，所以這是兩面手法，表面上賴總統唱白臉，讓柯建銘與卓榮泰兩人唱黑臉。

國民黨立委許宇甄透過聲明指出，請賴總統拿出應有的高度，先要求柯建銘停止作亂全國的大罷免，再要求行政院停止造假的抹黑宣傳，年後召開國是會議，邀朝野為國政找解方，才是全民之福。