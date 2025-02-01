黑白集／賴政府春節3賀禮 仇恨爛攤鬥到底

今年過年氣氛很不尋常，原應充滿喜氣的節日，卻瀰漫殺伐、憂心氣息，這些全拜「只會鬥到底」的賴政府所賜。賴政府送給全民三個另類「新年賀禮」，這個年，大家都不好過。

賴政府送給全民的第一份賀禮，是在全台發動「大罷免 」。過年是家人團聚、充滿正能量的節慶，民進黨 卻是「罷免不打烊」；綠營及其側翼還宣稱，「罷免書比紅包搶手」，把負能量、充滿仇恨目的的大罷免帶到春節。如此一來，家人過年團聚也不得安寧。

第二份賀禮，是行政院在年假前一天，宣布「凍結地方補助二分之一」。這是為報復中央政府總預算 被砍，但被砍的預算與地方補助毫無關係，完全不講道理。消息一出，各縣市政府哀鴻遍野，地方政府被迫開始擔心，將來地方建設該怎麼辦。

第三份賀禮，是法案「覆議戰再起」。憲訴法已公布生效，但民進黨是否還有其他怪招，仍未可知。至於預算案及選罷法，年後也要再覆議。過年原要除舊布新，賴政府卻因一己之私，把所有爛攤子帶進新的一年。

這些賀禮民眾並不想收，但權力在賴政府手上，大家好無奈。說穿了，民進黨就是不願正視自己是少數政府的事實，選擇一意孤行。這只是賴政府的第一個新年，更讓人欲哭無淚的是：未來三年要怎麼過？