稱立院攻防讓他憔悴 韓國瑜看大罷免：西瓜皮擦屁股 沒完沒了

立法院長韓國瑜（右二）回娘家，展現高人氣的魅力。(記者黃于凡／攝影)

農曆大年初二回娘家日，立法院長韓國瑜 回妻子李佳芬「娘家」到雲林縣參拜廟宇並發放福袋，韓國瑜稱自己是「西螺女婿」，對西螺特別有感情；台北市長蔣萬安 也在臉書秀出與妻子石舫亘一起回宜蘭娘家騎摩托車的照片，表示「老婆說蛇麼，蛇麼都好！」

大年初二在習俗上為女兒、女婿回娘家的日子，不少政治人物也回娘家。韓國瑜到雲林展開春節祈福行程，首站到西螺新天宮，在雲林縣長張麗善、國民黨 立委張嘉郡、國民黨立委許宇甄等人陪同下，發放開運福袋，現場民眾擠爆，展現高人氣。隨後參拜素有「太平媽」之稱的福興宮媽祖，他說這世界並不太平，兩岸情勢非常緊張，世界各地也有戰爭發生，從來沒像此時此刻這麼需要「太平」兩個字，大家來太平媽拜拜更是有意義。

這世界不太平，兩岸情勢非常緊張，世界各地也有戰爭發生，從來沒有像此時此刻這麼需要「太平」兩個字，「太平媽」能夠帶給我們心境的和平，人與人社會的太平，國與國的和平，太重要了，所以我們很需要太平，大家來太平媽拜拜更是有意義。

韓國瑜表示，他是西螺女婿，對西螺特別有感情。他以武術來形容雲林發展，指雲林就像「武當派」，未來高科技產業進入台灣，雲林擁有最好的條件，他會配合立委幫助雲林能夠脫胎換骨，一起讓雲林發光發熱。

韓國瑜上午回完娘家後，下午又馬不停蹄到台中，與立法院副院長江啟臣到台中市豐原慈濟宮參香，祈求國泰民安，兩人也發送錢母、小紅包，許多民眾一早就排隊，有人等近九小時才拿到，氣氛熱鬧。

韓國瑜也透露心聲說，過去一年立法院攻防激烈讓他蒼老憔悴，中國國民黨、民主進步黨與台灣民眾黨耗光他的精氣神，新的一年又將激烈攻防，而且「去年剛選完，今年大罷免，西瓜皮擦屁股，沒完沒了」，希望媽祖保佑台灣和諧美好。

政治人物忙著回娘家，愛家形象廣為人知的「宜蘭女婿」蔣萬安也不例外，他在臉書上曬出與石舫亘的合照，兩人騎機車、頭戴安全帽，於羅東運動公園打卡，畫面相當溫馨。蔣萬安還寫下「老婆說蛇麼，蛇麼都好！」不少網友紛紛留言喊「被閃瞎」，不少人羨慕說「真有夫妻臉」、「好帥騎摩托車回娘家」、「可以跟市長請款，更換被閃瞎的墨鏡嗎？」、「疼愛老婆的最帥！感謝市長做好榜樣」。