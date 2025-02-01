稱立院攻防讓他憔悴 韓國瑜看大罷免：西瓜皮擦屁股 沒完沒了
農曆大年初二回娘家日，立法院長韓國瑜回妻子李佳芬「娘家」到雲林縣參拜廟宇並發放福袋，韓國瑜稱自己是「西螺女婿」，對西螺特別有感情；台北市長蔣萬安也在臉書秀出與妻子石舫亘一起回宜蘭娘家騎摩托車的照片，表示「老婆說蛇麼，蛇麼都好！」
大年初二在習俗上為女兒、女婿回娘家的日子，不少政治人物也回娘家。韓國瑜到雲林展開春節祈福行程，首站到西螺新天宮，在雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡、國民黨立委許宇甄等人陪同下，發放開運福袋，現場民眾擠爆，展現高人氣。隨後參拜素有「太平媽」之稱的福興宮媽祖，他說這世界並不太平，兩岸情勢非常緊張，世界各地也有戰爭發生，從來沒像此時此刻這麼需要「太平」兩個字，大家來太平媽拜拜更是有意義。
這世界不太平，兩岸情勢非常緊張，世界各地也有戰爭發生，從來沒有像此時此刻這麼需要「太平」兩個字，「太平媽」能夠帶給我們心境的和平，人與人社會的太平，國與國的和平，太重要了，所以我們很需要太平，大家來太平媽拜拜更是有意義。
韓國瑜表示，他是西螺女婿，對西螺特別有感情。他以武術來形容雲林發展，指雲林就像「武當派」，未來高科技產業進入台灣，雲林擁有最好的條件，他會配合立委幫助雲林能夠脫胎換骨，一起讓雲林發光發熱。
韓國瑜上午回完娘家後，下午又馬不停蹄到台中，與立法院副院長江啟臣到台中市豐原慈濟宮參香，祈求國泰民安，兩人也發送錢母、小紅包，許多民眾一早就排隊，有人等近九小時才拿到，氣氛熱鬧。
韓國瑜也透露心聲說，過去一年立法院攻防激烈讓他蒼老憔悴，中國國民黨、民主進步黨與台灣民眾黨耗光他的精氣神，新的一年又將激烈攻防，而且「去年剛選完，今年大罷免，西瓜皮擦屁股，沒完沒了」，希望媽祖保佑台灣和諧美好。
政治人物忙著回娘家，愛家形象廣為人知的「宜蘭女婿」蔣萬安也不例外，他在臉書上曬出與石舫亘的合照，兩人騎機車、頭戴安全帽，於羅東運動公園打卡，畫面相當溫馨。蔣萬安還寫下「老婆說蛇麼，蛇麼都好！」不少網友紛紛留言喊「被閃瞎」，不少人羨慕說「真有夫妻臉」、「好帥騎摩托車回娘家」、「可以跟市長請款，更換被閃瞎的墨鏡嗎？」、「疼愛老婆的最帥！感謝市長做好榜樣」。
上一則
上海團無法赴北市燈節點燈 蔣萬安：盼善意能被延續
下一則
FB留言