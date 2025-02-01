馬英九28度訪馬家庄祭祖 化身歷史老師：下次要考

前總統馬英九1月30日再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖。(圖／民眾提供)

前總統馬英九 今年春節再度前往通霄鎮「馬家庄」祭祖，但十分低調，未向外界透露行程。當地楓樹里長馬國棟說，他一度擔心人少「場面」不好看，但馬英九並不在意，強調多年來到馬家庄祭祖已習慣了，也想來向鄉親長輩聊天。雖然「低調再低調」，但仍有一些死忠粉絲遠從各地而來，專程來領取馬英九送的福袋。

馬英九的卸任總統禮遇已在去年5月20日終止，不過警方仍派員前往維護現場安全。

馬國棟表示，馬前總統到馬家庄祭祖，過去排隊領福袋的人潮洶湧，但近年已減少許多，不過還是有些人遠從桃園等外縣市遠道而來；他原本擔心馬前總統今年來祭祖時，會因人太少場面「不好看」，但馬英九絲毫不在意，表示是要來看大家，這份心意讓大家很感動。

馬英九祭祖時，不忘將馬家「扶風堂」的遷徙歷史再度敘訴, 分享他到通霄祭祖的緣由，還有與鄉親結緣的過程，並對在場年輕人表示：「這歷史你們知道吧？下次來要考考你們。」

馬英九在法務部長任內，第一次到「馬家庄」祭祖，擔任台北市長、總統期間及卸任後，每年都在大年初二到馬家庄祭祖，除2018年取消一次，迄今未曾再間斷，估計他今年已是第28度在初二造訪馬家庄祭祖。