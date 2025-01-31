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大罷免啟動 黃國昌向賴清德喊話、說3次「懸崖勒馬」

記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨代理主席黃國昌（中）呼籲賴清德總統懸崖勒馬，以蒼生為念，停止大罷免。(記者陳秋雲／攝影)
民眾黨代理主席黃國昌（中）呼籲賴清德總統懸崖勒馬，以蒼生為念，停止大罷免。(記者陳秋雲／攝影)

藍綠大罷免今(1)正式啟動，民眾黨代理主席黃國昌向民進黨黨主席賴清德三度喊話「懸崖勒馬」，並請以總統高度「以蒼生為念」、「以台灣為念」。

立法委員就職滿一年，依選罷法才算正式啟動罷免。台中市目前國民黨6席立委全是被罷免對象，國民黨過年前也喊出要罷免綠營2席立委。

黃國昌今天到台中，他受訪時說，罷免是選民針對政見跳票的政客、不聽名義的政客，所提出的救濟。不應該拿來作為政黨惡鬥的工具。民進黨發動的大罷免，「讓我們看不懂」。

黃國昌說，賴清德總統、也是民進黨黨主席，就任以來，520就任以來，交出非常難看的成績單，到現在沒有把心力放在福國利民的措施上，反而把心力放在推動大罷免，造成台灣內部的對立和衝突。

黃國昌呼籲賴清德主席「懸崖勒馬」，請賴清德總統「以蒼生為念」、「以台灣為念」。

黃國昌再次強調要賴主席懸崖勒馬，並以民進黨黨主席的高度，告訴台灣人民，發動大罷免不是民進黨要做的事，民進黨該做的事情是對選民該兌現的承諾，繼續推動福國利民的措施，而不是為了一黨自私製造對立和衝突，以個別政黨的利益。

黃國昌說，希望賴清德主席、賴清德總統三思，懸崖勒馬，不要把台灣推向對立、分裂的局面。

針對前立委蔡壁如的「大和解2.0」，藍綠白大和解，不要走向政治惡鬥，台灣才能向前走。被前立委蔡正元批是「頭殼壞掉了」、「向賴清德低頭」。黃國昌聽到這個問題笑了一笑，站在旁邊的議員江和樹則告訴記者，「這個應該去問她」。

黃國昌接著說，民眾黨的從政同志或黨員都應該腳踏實地，把該做的事情做好。台灣民眾黨8席立委，兌現前主席柯文哲在2024的總統政見，台灣民眾黨開出的政見拿來兌現中，不是拿來跳票的，新的一年將繼續兌現、嚴格監督、並提出福國利民的政策。

黃國昌說，這跟民進黨8年多以來開出的政見，不斷地跳票，成為一個「芭樂黨」，形成明顯的對比。

民眾黨代理主席黃國昌（中）今天到台中市大里區立德社區擔任一日志工，為獨居老人準備...
民眾黨代理主席黃國昌（中）今天到台中市大里區立德社區擔任一日志工，為獨居老人準備飯盒。記者黃仲裕／攝影

黃國昌 罷免 賴清德

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