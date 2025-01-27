黑白集／賴政府補助綠媒赤裸裸 盛治仁當年何必辭

電影「餘燼」票房僅政府補助1成，遭批納稅錢圖利綠友友；圖為去年11月首映會。(記者吳致碩／攝影)

藍白聯手大砍中央政府總預算 ，引爆點在民進黨 政府的媒宣標案及藝文補助案高度集中綠媒與綠友友；藍委統計，光民視與三立8年間就吃下95億(台幣，下同，約2.9億美元)政府標案。但卓內閣不僅對此毫無愧色，還由各部會爭相說「鬼故事」，文化部長李遠更當眾哽咽，難怪被酸「會寫更會演」。

除綠媒外，民進黨政府這幾年大手筆直接或間接補助「零日攻擊」、「聽海湧」、「流麻溝15號」等被認為具特定意識形態，甚至遭質疑扭曲史實的影視作品；而文化部去年舉辦兩場大型歌仔音樂劇「1624」就狂燒8000多萬，除了花費天價，內容更備受爭議。

不僅如此，前立委林昶佐拿1900萬補助金拍電影「衝組」，票房竟只有244萬；另一部電影「餘燼」更誇張，拿了5000多萬補助，票房卻僅補助金的1/10。若非林昶佐，拿得到這些補助嗎？慘澹票房更印證了那句「當你面向政府，就遠離市場」，難道不該被好好監督？

2011年馬政府時代，文建會補助表演工作坊籌辦建國百年國慶晚會「夢想家」音樂劇，因兩天花掉2億多，遭民進黨窮追猛打。時任文建會主委盛治仁除主動將發包過程移送檢調外，更負起政治責任請辭獲准，此案後來無罪簽結。對比現在民進黨政府的荒誕與恥度，盛治仁的請辭顯得多麼「可笑」！