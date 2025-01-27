黑熊學院協力廠商涉共諜案 藍批裝聾作啞：應停止合作

退役中將高安國涉在台發展共諜組織，其中竟有黑熊學院合作廠商涉案。(取材自臉書)

陸軍退役中將高安國涉共諜案，遭國安法起訴。涉案人之一浤泰戰術工業負責人張勝豪被爆是黑熊學院合作廠商。國民黨 昨呼籲賴政府在共諜案尚未查明前，停止與黑熊學院合作。黑熊學院則說，僅一般商業採購，與涉案人員不相識，張勝豪也非浤泰戰術負責人。

國民黨指出，張勝豪涉入共諜案，遭求處3年5個月至8年以上有期徒刑，張勝豪於民間經營浤泰戰術工業，卻被發現該公司過去更是黑熊學院舉辦「2024黑熊超慢跑」活動的重要合作廠商。

國民黨表示，賴政府今年編列2400萬台幣（約73.3萬美元）作為民防預算，卻被揭露內政部長劉世芳過去就曾以密件指定黑熊學院為合作單位。當黑熊學院舉辦「2024黑熊超慢跑」活動，無非是以保護台灣作為噱頭舉辦活動，結果卻成為共諜案涉案人的宣傳工具，行銷自己公司的抗彈板與緩衝材料，更讓民眾可能淪為共諜的斂財對象，黑熊學院對民眾卻一句道歉也沒有。

國民黨表示，令人諷刺的是，黑熊學院過去在網上公開販賣一堂要價4800元台幣的情報搜集課，結果教人課程時就「我黑熊天下無敵」，真的舉辦活動時卻連合作廠商作為共諜都是「我不知情」，後續更草草放下，裝聾作啞。

國民黨說，當賴政府以密件指定黑熊學院為指定合作單位，想必一定是認可黑熊學院具有無與倫比的民防專業，如今看來情蒐專業能力也不過如此，更已經讓人民失去信心。沈伯洋要高標準嚴以律人，賴政府也應落實勇於拒絕黑熊學院。

國民黨指出，沈伯洋曾說三種人可能淪為「在地協力者」：第一、有收受利益、拿錢辦事，第二、剛好立場跟中國一致、只要一發言就被中國利用「你看台灣人也這樣說！」第三、就是單純愛中國。但沈伯洋恐怕忘了一種人也可能淪為中共 在地協力者，就是打著抗中保台的旗子，在全民面前裝神弄鬼，結果被中共勢力直通大腸都不知道的傻子。

國民黨表示，當台灣陷入「黑熊超慢跑，共諜當陪跑，密件偷偷跑，黑熊一定飽」的荒唐場境，賴清德 必須停止讓黑熊學院當成合作對象，不要讓納稅丟到水裡，呼籲賴清德政府在共諜案尚未查明前，停止一切與黑熊學院的合作，避免釀成國安危機。